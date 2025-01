Champions League: Diese Hammer-Duelle sind in den Playoffs möglich

SPORT1 23.01.2025 • 18:23 Uhr Einen Spieltag vor Ende der neuen Ligaphase in der Champions League ist im Rennen um das Weiterkommen vieles möglich. Dabei sind auch deutsche Duelle denkbar.

Die deutschen Hoffnungen auf einen direkten Achtelfinal-Teilnehmer haben sich nach dem 7. Spieltag in der Champions League deutlich verringert. Sowohl Bayer Leverkusen als auch Borussia Dortmund und der FC Bayern verloren ihre Auswärtsspiele bei Atlético Madrid, in Bologna und in Rotterdam. Mindestens zwei von ihnen werden sich wohl über die Zwischenrunde für das Achtelfinale qualifizieren müssen.

Wer spielt in der Playoffs gegen wen? Platz 9 bis 24 müssen in die Zwischenrunde, die Mitte Februar stattfindet. Die Paarungen werden nach folgendem Schema ausgelost: Platz 9 oder 10 muss gegen Platz 23 oder 24 spielen. Wird der 9. dem 23. zugelost, muss der 10. gegen den 24. Platz spielen. Weiter geht es mit Platz 11/12 gegen 21/22, 13/14 gegen 19/20 und 15/16 gegen 17/18. Die ersten Acht sind direkt für das Achtelfinale qualifiziert und müssen nicht in die Zwischenrunde.

Nach aktuellem Stand wäre Leverkusen als einzige deutsche Mannschaft für das Achtelfinale qualifiziert. Der Deutsche Meister steht auf Rang acht. Die Werkself ist punktgleich mit fünf anderen Teams, die ebenfalls 13 Punkte haben. Bayer hat es am letzten Spieltag in der eigenen Hand. Mit einem Sieg steht die Werkself im Achtelfinale. Die Aufgabe für Leverkusen in der kommenden Woche scheint machbar - Sparta Prag ist zu Gast in der BayArena. Die Tschechen sind bereits ausgeschieden.

BVB und Bayern drohen Playoffs

Borussia Dortmund und der FC Bayern haben beide nur einen Punkt weniger als Leverkusen. Der BVB ist aktuell 14., die Münchner stehen auf dem 15. Platz. Der BVB hat am finalen Spieltag Schachtar Donezk zu Gast, Bayern empfängt Slovan Bratislava. Die Ukrainer haben noch eine Minimalchance auf das Weiterkommen, Bratislava hat in der laufenden CL-Saison noch keinen Punkt geholt.

Der VfB Stuttgart hat die wahrscheinlich brisanteste Konstellation vor dem letzten Spieltag. Aktuell steht das Team von Trainer Sebastian Hoeneß auf dem 24. Platz, wäre gerade so für die Zwischenrunde qualifiziert. Am Mittwochabend empfängt der VfB Paris Saint-Germain zum Endspiel um die letzten Tickets für die Zwischenrunde. Auch PSG hat zehn Punkte. Das Kuriose - mit einem Unentschieden wären beide Teams fast sicher in der Zwischenrunde. Darauf werden sich die Schwaben aber wohl nicht verlassen.

Champions League: Hammer-Duelle möglich

Für Spekulationen ist es vor dem finalen Spieltag der Gruppenhase am Mittwoch wohl noch zu früh. Denn zwischen Platz acht, der für die direkte Achtelfinal-Qualifikation reichen würde, und Platz 25 liegen nur fünf Punkte.

Hammer-Duelle sind möglich. Beispielweise könnte der VfB auf Leverkusen, Dortmund oder Bayern treffen. Auch der deutsche Klassiker zwischen dem FCB und Dortmund ist denkbar.