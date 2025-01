Champions League: Kuriose Szenen vor Elfmeter - BVB-Star sorgt für Unverständinis bei Sahin

Borussia Dortmund geht in Bologna früh durch einen Strafstoß in Führung. Vor dem Elfmeter sorgt Giovanni Reyna für Unverständnis bei BVB-Cheftrainer Nuri Sahin.

Start nach Plan für den BVB: Borussia Dortmund ist beim Champions-League-Auswärtsspiel in Bologna früh per Strafstoß in Führung gegangen (15.). Kurz vor der Ausführung des Elfmeters gab es jedoch ein paar Irritationen.