Champions League: Warum sich Müller besonders über Bayern-Los freut

SPORT1 31.01.2025 • 14:53 Uhr Der FC Bayern geht den ganz Großen in der Champions League vorerst aus dem Weg und trifft in den Playoffs auf Celtic Glasgow. Thomas Müller kommt das sehr gelegen.

Nein, es kommt nicht zum Wiedersehen mit Pep Guardiola sowie Manchester City und auch nicht zum nächsten Duell mit Real Madrid. Stattdessen trifft der FC Bayern in den Playoffs der Champions League auf Celtic Glasgow - auf dem Papier das mit Abstand leichteste Los. Bei Sportdirektor Christoph Freund überwiegt die Zufriedenheit, gleichzeitig warnt er vor dem schottischen Spitzenteam allerdings auch.

„Wir freuen uns darauf. Im Celtic Park ist immer eine ganz besondere Atmosphäre, heißblütige Fans“, sagte Freund nach der Auslosung in Nyon bei Sky.

„Das wird eine ganz heiße Nummer. Celtic ist richtig gut in Form, sind in der Liga weit vorne mit großem Abstand. Wir kennen natürlich auch den schottischen Fußball, sehr kampfstark. Uns erwarten zwei sehr intensive Spiele und ein besonderer Fußballabend in Glasgow.“ SPORT1 fasst die Stimmen zum Bayern-Los zusammen.

Besonderes Spiel für Müller

Thomas Müller: „Ich habe noch nie bei Celtic gespielt, war damals nicht dabei beim Spiel in der Gruppenphase. Die Stimmung im Stadion muss unglaublich sein. Wir freuen uns drauf. Es geht Schlag auf Schlag mit Back-to-back-Wochen im Februar. Dementsprechend: Let’s rock it!“

Max Eberl (Sportvorstand FC Bayern): „Wer sich im Fußball auskennt, weiß, dass der Celtic Park in Glasgow europaweit ein außergewöhnliches Stadion ist. Wir freuen uns sehr auf das Spiel dort und die beiden Begegnungen mit einem starken Gegner, es werden zwei Fußballfeste für die Fans. Celtic Glasgow steht für Leidenschaft und Kampfgeist, es wird eine große Herausforderung. Unser Ziel ist klar das Erreichen des Achtelfinales, und dafür werden wir in beiden Spielen alles reinwerfen müssen.“

Serge Gnabry: „Es werden zwei schwierige Spiele, aber wir freuen uns drauf. Für mich ist es ein neuer Gegner. Als Spieler freut man sich immer auf eine neue Erfahrung. Jo (Kimmich, d. Red.) hat mir erzählt, dass es damals eine der besten Stimmungen war, die er je erlebt hat. Deshalb freue ich mich sehr drauf. Wir sind jetzt in den Playoffs, das müssen wir annehmen.“

Bayern müssen erst auswärts ran

Celtic beendete die Gruppenphase mit drei Siegen, drei Remis und zwei Niederlagen auf dem 21. Platz. Das letzte Aufeinandertreffen mit den Bayern liegt fast acht Jahre zurück: In der Saison 2017/18 duellierten sich beide Mannschaften in der Vorrunde, damals gewannen die Bayern beide Partien - mit 3:0 in München und 2:1 in Glasgow. Der FCB hat mit drei Erfolgen und einem Unentschieden die Nase im direkten Vergleich auch insgesamt deutlich vorne.