FC Bayern: Rätsel um Mathys Tel

Dabei wirkte Tel wie jemand, der in den aktuellen Entwicklungen um seine Person nicht mehr auf dem Fahrersitz Platz nimmt, sondern nur noch Passagier ist. Zuvor hatten Szenen in der Arena schon wie ein Abschied ausgesehen.

Die großen Entscheidungen treffen jetzt offenbar andere. Sein Berater zum Beispiel. Und Bayerns Sportvorstand Max Eberl. Der zeigte sich in der Mixed Zone, also jenem Bereich, in dem die Protagonisten auf die Reporterinnen und Reporter treffen, erneut angriffslustig.

Eberl hat Redebedarf

Der 51-Jährige hatte offenkundig einiges klarzustellen. Und das musste er auch, denn in den vergangenen Wochen wirkte es so, als hätten Trainer Vincent Kompany, Sportdirektor Christoph Freund und er selbst keinen wirklichen Plan, ob und wie sie mit Tel planen . Fans und Öffentlichkeit bot sich ein Rätsel.

Eberl: Tel will weg

Die Botschaft des Klubs ist klar: Nicht wir wollen den Publikumsliebling loswerden - Tel selbst ist es, der sich dem Konkurrenzkampf nicht mehr stellen will. Eine Lesart, die Raum für Interpretationen lässt. Zudem stellen sich die Fragen, die SPORT1 kurz vor Mitternacht an Eberl richtete: Was ist mit Tel innerhalb weniger Wochen passiert? Warum will er plötzlich nicht mehr kämpfen?