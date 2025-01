Presse nimmt ManCity auseinander: "Völlig rückgratlos und peinlich"

England

The Sun: „Pep Guardiolas Mannen stehen kurz vor dem Ausscheiden, da die zweite Halbzeit einen neuen Tiefpunkt der Horrorsaison darstellt. Das Ergebnis könnte drastische Folgen für die Qualifikation haben. Manchester City muss am Mittwochabend auf den letzten Drücker versuchen, ein demütigendes Ausscheiden aus der Champions League zu verhindern. Und die Mannschaft von Pep Guardiola hat sich das nach der erneuten Pleite selbst zuzuschreiben. Tumult im Parc des Princes. Das Comeback war perfekt und City konnte sich nicht beschweren.“

Telegraph: „Von all den schockierenden Auftritten Manchester Citys in dieser absurden Saison war dies die größte Kapitulation von allen …“

„Manchester City steht vor dem Desaster“

Goal: „Manchester City steht vor dem Champions-League-Desaster, nachdem es am Mittwoch eine Zwei-Tore-Führung verspielt und mit 2:4 gegen Paris Saint-Germain verloren hat. Eine erschütternde Nacht für den dreimaligen Champions-League-Sieger. Seine Mannschaft spielte nicht wie das City, das wir kennen. Es ließ PSG den Ball und ließen sich fallen. Zunächst sah es so aus, als würde er (Guardiola; Anm. d. Red. ) auf ein Remis spielen, aber als seine Mannschaft die Oberhand hatte, warfen sie alles weg.“

Frankreich

Foot Mercato: „Mit diesem Erfolg, der für den Rest des Wettbewerbs so wichtig ist, lieferte PSG am Mittwochabend ein Spiel voller Charakter und Entschlossenheit ab, das in dieser Champions-League-Saison noch fehlte. Das genügt, um ein wenig gelassener in die europäische Zukunft zu blicken.“