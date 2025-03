Champions League: Sammer bei Bayern-Spiel im Einsatz

Sammer sieht Leverkusen ohne Wirtz gegen Bayern

Bereits um 19.30 Uhr beginnt Amazon Prime mit der Vorberichterstattung auf die Partie, bei der Leverkusen ein 0:3 aus dem Hinspiel in München aufholen muss. Was die Aufgabe noch schwieriger macht: Florian Wirtz wird den erneuten Showdown mit dem FC Bayern definitiv verpassen. Wie Bayer am Montag verkündete, wird der Offensivstar „mehrere Wochen ausfallen“ .

Um Sammers Job als Amazon-Experte gab es in dieser Saison bereits große Aufregung, nachdem der externe Berater des BVB „seine“ Dortmunder nach einer Partie, die der Streamingdienst übertragen hatte, vor laufenden Kameras in seine Einzelteile zerlegt hatte, was in der Entlassung von Trainer Nuri Sahin in der Nacht gipfelte.