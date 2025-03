Darum ging Alonsos Kniff diesmal nicht auf

Bayer Leverkusen erlebt mit der 0:3-Niederlage in der Champions League gegen den FC Bayern einen Abend zum Vergessen. Erstmals geht der Taktik-Kniff von Xabi Alonso dabei nicht auf.

Es war die erste Niederlage für Xabi Alonso als Trainer von Bayer Leverkusen in einem Duell mit dem deutschen Rekordmeister. Und was für eine schmerzhafte.

Nach dem 0:3 am Mittwochabend in der Allianz Arena hat die Werkself nur noch minimalste Chancen auf ein Weiterkommen in der UEFA Champions League.