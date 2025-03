Umstrittener Schiri reißt Bayern-Wunden wieder auf

Einer der weltbesten Schiedsrichter steht erneut im Fokus. Und wieder geht es auch um Real Madrid. Szymon Marciniaks Auftritt beim Atlético-Drama lässt so manche Bayern-Fans leiden.

Ein Kulturbeutel brennt sich im Gedächtnis fest

Und dann war da ja noch die kuriose Enthüllung um einen Kulturbeutel von Marciniak. Nach dem Halbfinale der Bayern in Madrid war ein Video durch die Sozialen Medien gegeistert, das einen Beutel mit dem Madrid-Logo in Marciniaks Umkleide zeigte .

Dazu sei gesagt, dass die Aufnahmen wohl schon Jahre vor dem Aus der Bayern aufgenommen wurden und das Fanutensil dem Schiri nicht eindeutig zugeordnet werden konnte. Festgesetzt haben sich die Bilder dennoch in den Erinnerungen so mancher (Bayern-)Fans. Auch aktuell sind sie wieder überall in den Sozialen Medien zu finden. Alte Wunden werden wieder aufgerissen.