Champions League heute live: Barcelona - Inter Mailand im TV, Livestream und Ticker

SPORT1 30.04.2025 • 18:00 Uhr In der Champions League steht das Halbfinal-Hinspiel zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona an. Stellt der Bayern-Bezwinger auch Hansi Flick ein Bein?

Die Halbfinals in der Champions League finden ohne deutsche Klubs, aber nicht ohne deutsche Protagonisten statt. Hansi Flick kämpft mit dem FC Barcelona um den Einzug ins Finale, muss aber an Bayern-Bezwinger Inter Mailand vorbei. Bei den Nerazzurri könnte der deutsche Nationalspieler Yann Aurel Bisseck eine größere Rolle übernehmen.

Das Halbfinal-Hinspiel zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand steigt am Mittwoch um 21 Uhr im Estadi Olímpic Lluís Companys von Barcelona. Die beiden Traditionsklubs treffen zum 17.-mal aufeinander. Barca führt im direkten Vergleich mit acht Siegen, fünf Remis und drei Niederlagen.

Champions League: So können Sie Barcelona - Inter Mailand heute live verfolgen

TV: DAZN

Stream: DAZN

Der FC Barcelona geht nach dem 3:2 n.V. gegen Real Madrid im Finale der Copa del Rey mit einem Titelgewinn im Rücken in die Partie. Klar ist aber auch, dass der Schlagabtausch über 120 Minuten am Samstagabend einige Körner gekostet hat.

Die Katalanen haben bis jetzt eine sehr überzeugende Saison in der Champions League absolviert. In der Ligaphase reichte es zu Platz zwei hinter dem FC Liverpool und auch im Achtelfinale gegen Benfica Lissabon (1:0 und 3:1) konnte sich die Flick-Elf souverän durchsetzen. Im Viertelfinale gegen den BVB gewann Barca das Hinspiel mit 4:0, offenbarte bei der 1:3-Pleite im Rückspiel jedoch Schwächen.

Inter Mailand hat die Ligaphase bei nur einem kassierten Gegentor auf Platz vier beendet und im Achtelfinale mit Feyenoord Rotterdam (2:0 und 2:1) kurzen Prozess gemacht. Gegen die verletzungsgeplagten Bayern reichte dann ein 2:1-Auswärtssieg und ein 2:2 im San Siro zum Weiterkommen. In der Liga ist der Tabellen-Zweite der Serie A aber bei Weitem nicht so konstant wie Barcelona, der Tabellenführer in La Liga.

Champions League: Barcelona ohne Lewandowski

Der FC Barcelona muss auf den verletzten Robert Lewandowski verzichten. Folgerichtig wird das Augenmerk noch mehr auf der spektakulären Flügelzange, bestehend aus Lamine Yamal und Raphinha liegen. Letzterer ist mit zwölf Toren und sieben Vorlagen der Top-Scorer der laufenden Champions-League-Saison.

Im Tor wird wohl weiterhin der Pole Wojciech Szczesny stehen, wenngleich Marc-André ter Stegen im Pokalfinale in den Kader zurückgekehrt war.

Champions League: Deutscher Nationalspieler im Fokus

Dafür könnte auf Inter-Seite ein deutscher Nationalspieler in den Fokus rücken. Abwehr-Youngster Yann Aurel Bisseck dürfte für den verletzten Benjamin Pavard in die Startelf rücken und an der Seite von Francesco Acerbi und Alessandro Bastoni spielen. Gegen bekannt offensive Katalanen, dürfte die defensive Stabilität oberste Priorität haben.

