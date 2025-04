Debakel für Real! Ancelotti „angezählter denn je“

Nach dem Debakel von London nahm Carlo Ancelotti alle Schuld auf sich. Über seine Verantwortung für das 0:3 (0:0) beim FC Arsenal bestehe „kein Zweifel“, sagte der Starcoach am späten Dienstagabend.

Dementsprechend pessimistisch gaben sich die Blätter in der spanischen Heimat. „Kein Funke, keine Seele, kein Fußball. Ein tragischer Abend, eines Titelverteidigers nicht würdig. Es ist schwierig, in acht Tagen an ein Wunder zu glauben“, schrieb Marca.