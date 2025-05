Lamine Yamal? "Ein Phänomen, das nur alle 50 Jahre auftritt"

Lamine Yamal zeigt gegen Inter Mailand eine echte Show. Nach dem Spiel verfällt deshalb sogar der gegnerische Trainer in Ehrfurcht.

Was war das für ein unglaubliches Fußballspiel? Der FC Barcelona und Inter Mailand trennten sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League mit 3:3 und lieferten dabei ein echtes Spektakel .

Einen überragenden Abend erlebte dabei erneut Wunderkind Lamine Yamal, der ein sensationelles Tor erzielte und zudem noch zweimal am Aluminium scheiterte.

„Lamine Yamal? So etwas habe ich noch nie gesehen, in seinem Alter. Einen Spieler wie ihn habe ich in den letzten acht oder neun Jahren nicht mehr gesehen. Er hat uns große Probleme bereitet“, sagte Inzaghi.