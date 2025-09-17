Champions League: Bayern nominiert sieben weitere Spieler

Der FC Bayern hat sieben weitere Spieler für die Champions League nominiert.
Bayern nominiert sieben Talente für CL
Der deutsche Rekordmeister setzte die Youngster um Toptalent Lennart Karl auf die sogenannte B-Liste, die für junge Spieler vorgesehen ist.
Diese Talente hat Bayern nominiert
Neben dem 17-jährigen Karl, der wie der ebenfalls nominierte Wisdom Mike (16) meist ohnehin zum Profikader gehört, wurden auch Leon Klanac (18/Torhüter), Jannis Bärtl (19/Torhüter), Felipe Chávez (18/Offensives Mittelfeld), Tim Binder (18/Flügelspieler) und David Santos Daiber (18/Defensives Mittelfeld) berufen.
Die Vereine, die an der Champions League teilnehmen, dürfen maximal bis zu 25 Spieler für das Turnier nominieren. Diese bilden die A-Liste. Über die B-Liste kann jedoch eine unbegrenzte Zahl an jungen Spielern hinzugefügt werden.
Wer für die Champions League nominiert werden darf
Berechtigt für diese B-Liste sind Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 2004 geboren sind und seit ihrem 15. Geburtstag ununterbrochen für mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre im Verein sind - oder aber drei aufeinanderfolgende Jahre mit einer Unterbrechung von maximal einem Jahr in Form einer Leihe an einen Klub desselben Verbandes.
Beim Champions-League-Auftakt gegen den FC Chelsea stand neben Karl auch Daiber im Spieltagskader der Bayern. Mit dabei ist auch der erst 16 Jahre alte Cassiano Kiala (über die A-Liste nominiert), der kurz zuvor mit der U19 des FCB noch in der Youth League gespielt hat. Dort verloren die Bayern zum Start mit 2:3.