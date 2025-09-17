Champions League: Bayern nominiert sieben weitere Spieler

SPORT1 17.09.2025 • 20:23 Uhr Der FC Bayern füllt seinen Kader für die Champions League mit Talenten auf. Neben Lennart Karl werden noch sechs weitere Youngster berufen.

Der FC Bayern hat sieben weitere Spieler für die Champions League nominiert.

Der deutsche Rekordmeister setzte die Youngster um Toptalent Lennart Karl auf die sogenannte B-Liste, die für junge Spieler vorgesehen ist.

Diese Talente hat Bayern nominiert

Neben dem 17-jährigen Karl, der wie der ebenfalls nominierte Wisdom Mike (16) meist ohnehin zum Profikader gehört, wurden auch Leon Klanac (18/Torhüter), Jannis Bärtl (19/Torhüter), Felipe Chávez (18/Offensives Mittelfeld), Tim Binder (18/Flügelspieler) und David Santos Daiber (18/Defensives Mittelfeld) berufen.

Die Vereine, die an der Champions League teilnehmen, dürfen maximal bis zu 25 Spieler für das Turnier nominieren. Diese bilden die A-Liste. Über die B-Liste kann jedoch eine unbegrenzte Zahl an jungen Spielern hinzugefügt werden.

Wer für die Champions League nominiert werden darf

Berechtigt für diese B-Liste sind Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 2004 geboren sind und seit ihrem 15. Geburtstag ununterbrochen für mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre im Verein sind - oder aber drei aufeinanderfolgende Jahre mit einer Unterbrechung von maximal einem Jahr in Form einer Leihe an einen Klub desselben Verbandes.