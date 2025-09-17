Champions League: Erster Einsatz für Rekordtransfer Isak beim FC Liverpool!

SPORT1 17.09.2025 • 20:30 Uhr Alexander Isak feiert zum Auftakt in der Champions League sein Debüt für den FC Liverpool. Florian Wirtz hofft weiter auf Torbeteiligungen für die Reds.

Bühne frei für den Rekordmann! Alexander Isak feiert sein Debüt für den FC Liverpool. Beim Auftaktspiel der Champions League gegen Atlético Madrid (21 Uhr im LIVETICKER) rückt der Schwede für den ehemaligen Frankfurter Hugo Ekitiké in die Startelf.

Isak war am Deadline Day als Rekordtransfer der Premier-League-Geschichte an die Anfield Road gewechselt. Im Rahmen einer beachtlichen Transferoffensive überwiesen die Reds 150 Millionen Euro an Newcastle United. Bisher kam Isak aber noch nicht zum Einsatz.

Drei Änderungen bei Liverpool

„Es gibt definitiv eine Chance, weil er im Kader ist“, hatte Liverpool-Trainer Arne Slot auf der Pressekonferenz vor der Partie bereits die Chancen auf ein Debüt beschrieben.

Weiter erklärte er: „Dann gibt es eine Chance zu spielen. Normalerweise würde ich sagen, dass er zu 99,9 Prozent sicher ist, aber ich kann sagen, dass es zu 100 Prozent sicher ist, dass er keine 90 Minuten spielen wird. Aber er ist Teil des Kaders.“

Im Vergleich zum vergangenen 1:0-Sieg gegen den FC Burnley rücken zudem Andrew Robertson und Jeremie Frimpong für Alexis Mac Allister und Milos Kerkez in die Startelf.

Die Aufstellungen der Teams im Überblick:

Liverpool: Alisson - Frimpong, Konaté, van Dijk, Robertson - Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai - Salah, Isak, Gakpo

Atlético Madrid: Oblak - Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán - Simeone, Barrios, Gallagher, González - Raspadori, Griezmann

Während Liverpool die ersten vier Spiele in der Premier League allesamt durch einen Lucky Punch gewinnen konnte, blieb der deutsche Shootingstar Florian Wirtz bisher eher blass.

In der Königsklasse hat Wirtz nun erneut die Chance, seine erste Torbeteiligung abseits des englischen Supercups für Liverpool zu erzielen.

