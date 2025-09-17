Champions League: Glatte 1 für zwei FC-Bayern-Stars - die Noten

Stefan Kumberger 17.09.2025 • 23:46 Uhr Beim Auftaktsieg des FC Bayern trumpfen vor allem zwei Leistungsträger auf. Auch zwei Sorgenkinder punkten - dafür wackeln zwei Abwehrspieler. Die SPORT1-Einzelkritik.

Der FC Bayern baut seinen Auftakt-Rekord in der Champions League aus, beim 3:1 gegen den FC Chelsea trumpft nicht nur Doppeltorschütze Harry Kane auf, ein Bayern-Star bekommt sogar Applaus für Fouls.

In der Defensive hat Jonathan Tah Probleme, dafür sammeln zwei Sorgenkinder Punkte. Die SPORT1-Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Hatte bis auf wenige Ausnahmen im ersten Abschnitt wenig zu tun. Verteilte die Bälle im Aufbau gut und konzentriert und lief im richtigen Moment aus seinem Kasten. Beim zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Londoner machtlos. Musste an diesem Abend keine Wunderdinge vollbringen, wirkte aber durchgehend sicher und vor allem gelassen. SPORT1-Note: 2,5

JOSIP STANISIC (bis 51. Minute): Leitete in der Anfangsphase mit einem schwachen Einwurf eine gute Chance für die Gäste ein und kam beim ersten Gegentreffer arg ins Straucheln. Suchte immer wieder auch den Weg nach vorne und fing sich im Laufe der ersten Halbzeit. Musste kurz nach Wiederanpfiff verletzungsbedingt ausgewechselt werden. SPORT1-Note: 4

Tah nicht komplett sattelfest und im Glück

JONATHAN TAH (bis 45.): Hatte Glück, dass sein Schlag auf Pedro Netos Brust in der 29. Minute nicht als Tätlichkeit gewertet wurde – auch wenn es vermutlich keine Absicht war. Wirkte während seiner gesamten Einsatzzeit nicht komplett sattelfest, warf sich aber immerhin in jeden Zweikampf. Wurde in der Pause ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

DAYOT UPAMECANO: In der ersten Halbzeit ein absolut seriöser Rückhalt, der sich auf keinerlei Spielchen einließ. Musste nach der Auswechslung von Tah noch mehr Verantwortung übernehmen und tat das auch. Bestätigte damit seine seit Saisonbeginn ansteigende Form. SPORT1-Note: 2

KONRAD LAIMER: War mit seiner rustikalen Spielweise und Kampfeskraft auf der rechten Seite wieder die perfekte Ergänzung zu Zauberer Michael Olise. Musste kurz nach der Pause auf die linke Verteidigerseite wechseln, damit Sacha Boey auf rechts zum Einsatz kommen konnte. Blieb trotzdem ein Muster an Einsatz und präsentierte sich in den Zweikämpfen wie immer giftig. SPORT1-Note: 2

Kimmich startet mit Wacklern

JOSHUA KIMMICH: Startete mit einigen Wacklern in die Partie und kam beim Gegentor nicht schnell genug zurück. Hätte sich vermutlich auch mehr Einfluss auf die Partie gewünscht, fiel aber nicht durch grobe Fehler auf und machte eine insgesamt ordentliche Partie. Es muss ja nicht immer spektakulär sein. SPORT1-Note: 3

ALEKSANDAR PAVLOVIC (bis 65.): Bekam wie schon gegen den HSV den Vorzug vor Goretzka, präsentierte sich aber nicht so dominant wie in der Bundesliga. Wich gerne auf die linke Seite aus, wenn Stanisic einen Ausflug nach vorne wagte. Integrierte sich nach der Pause besser ins Spiel der Münchner, wurde aber in der 65. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Diaz dreht auf, Gnabry fleißig

LUIS DÍAZ: Zu Beginn ein Aktivposten im Spiel der Bayern. Allerdings tauchte er nach circa 20 Minuten ab und vernachlässigte ein wenig die Defensive. Wachte kurz vor dem Seitenwechsel wieder auf und war gerade in der zweiten Halbzeit wieder deutlich präsenter. Hatte am dritten Bayern-Treffer maßgeblichen Anteil, weil er gemeinsam mit Gnabry Chelseas Gusto unter Druck setzte. SPORT1-Note: 2,5

SERGE GNABRY (bis 90.+1): Konnte nicht zu hundert Prozent an seine tollen Leistungen in den vergangenen Spielen anknüpfen, präsentierte sich aber fleißig und laufstark. Einmal war er sogar als Aufbauspieler zwischen den Innenverteidigern zu finden. Half gemeinsam mit Díaz dabei, das dritte Tor der Münchner durch Kane zu initiieren. In der Nachspielzeit wurde er für Bischof ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

Olise bekommt Applaus für Fouls

MICHAEL OLISE: Erzwang mit seiner scharfen Hereingabe in der 20. Minute das Eigentor durch Chelseas Chalobah. Bekam in der Folge nicht nur Szenenapplaus für seine Dribblings und Pässe, sondern auch für seine beiden Fouls am auch in München unbeliebten Cucurella. Hätte in der 60. Minute aus zehn Metern in zentraler Position eigentlich den dritten Bayern-Treffer machen müssen. Fiel danach immer wieder durch gute Szenen und Abschlüsse auf – ein Tor wollte aber nicht herausspringen. Trotzdem SPORT1-Note: 1

HARRY KANE (bis 90.+1): Erwies sich beim Strafstoß, den er obendrein selbst herausholte, mal wieder als Mister Zuverlässig. In der ersten Halbzeit engagiert, aber ohne den letzten Punch im Abschluss. Scheiterte in der 57. Minute aus sehr guter Position an Sánchez – solche Tore macht der Engländer normalerweise. Typisch Kane: In der 63. Minute traf er dann eiskalt zum 3:1. Wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt. SPORT1-Note: 1

Boey und Kim sammeln Punkte

MINJAE KIM (ab 46.): Kam in der Halbzeitpause für Tah in die Partie. Fügte sich problemlos in die Mannschaft ein, überließ die Rolle des Abwehrchefs aber eindeutig Upamecano. Die Folge: Beide harmonierten so gut wie schon lange nicht mehr. SPORT1-Note: 2

SACHA BOEY (ab 51.): Wurde in der 51. Minute für den angeschlagenen Stanisic ins Spiel gebracht, ersetzte ihn aber nicht 1:1, sondern durfte auf seine Lieblingsposition als rechter Außenverteidiger. Bemühte sich gerade offensiv sehr und war an einigen Ball-Stafetten beteiligt, ein großer Faktor war der Franzose aber nicht. Machte mit seinem Auftritt den womöglich ersten Schritt zu wieder besseren Leistungen. SPORT1-Note: 3

LEON GORETZKA (ab 64.): Ab der 65. Minute für Pavlovic im Spiel. Glänzte nicht als großer Ballverteiler, brachte aber nochmal Tatkraft und die richtige Prise Aggressivität ins Spiel. Trotzdem gut möglich, dass er sich die begehrte Position neben Kimmich auch in Zukunft mit Pavlovic wird teilen müssen. SPORT1-Note: 3

TOM BISCHOF (ab 90.+1): Wurde kurz vor Schluss für Gnabry eingewechselt. SPORT1-Note: keine Bewertung