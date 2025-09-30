Champions League heute: Pafos - FC Bayern LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 30.09.2025 • 18:00 Uhr Pafos empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr im Alphamega Stadium. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Es handelt sich zugleich um das 50. Europapokalspiel überhaupt zwischen Klubs aus Zypern und Deutschland (inklusive DDR-Vergleiche). Deutsche Teams verloren dabei nur einmal, Bayern selbst gewann alle sechs bisherigen Partien gegen zyprische Gegner bei insgesamt 31:2 Toren; das letzte Aufeinandertreffen liegt mit dem 4:0 gegen APOEL Nikosia im Oktober 1990 schon 35 Jahre zurück.

Champions League: So verfolgen Sie heute Pafos - FC Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : Amazon Prime

: Amazon Prime Liveticker: SPORT1

Champions League: Pafos punktet zum Auftakt

Die Zyprer starteten mit einem respektablen 0:0 bei Olympiakos Piräus in ihre erste Champions-League-Gruppenphase, obwohl sie nach der Roten Karte gegen Bruno Felipe mehr als eine Stunde in Unterzahl agierten. In dieser Zeit erlaubte Pafos nur drei Schüsse auf das eigene Tor und blockte insgesamt 18 gegnerische Versuche ab.

Mit einer Passquote von 66,9 Prozent verbuchte Carcedos Elf den niedrigsten Wert des gesamten Teilnehmerfeldes; Ballbesitzphasen dauerten im Schnitt lediglich 5,27 Sekunden. Genau diese kompromisslose Defensivorganisation soll nun auch gegen den Offensivdruck der Bayern standhalten.

FC Bayern: Liefert Harry Kane die nächste Show?

Harry Kane, der beim 3:1-Auftakt gegen Chelsea doppelt traf, ist nun mit 53 Scorerpunkten (42 Tore, elf Vorlagen) der erfolgreichste Engländer in der Wettbewerbsgeschichte. Allerdings verlor Bayern in der Vorsaison drei der vier Auswärtsspiele der Ligaphase; der Fokus liegt daher darauf, die frühere Serie von 20 ungeschlagenen Auswärtsauftritten wieder aufzunehmen.

Abseits des Rasens stellt sich der Rekordmeister bereits für die Zukunft auf: Am 1. Januar 2026 übernimmt Rouven Kasper den neu geschaffenen Vorstandsposten für Marketing und Vertrieb – ein Wechsel, den Präsident Herbert Hainer als „große Verstärkung mit internationaler Erfahrung“ einordnet.

Rummenigge lobt Kompany

Sportlich lobte Karl-Heinz Rummenigge jüngst die Arbeit von Trainer Kompany, der den Teamgeist „zurückgebracht“ und die Mannschaft „wieder zu einer Einheit geformt“ habe. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen betont zudem die besondere Note der Reise: Für ihn ist es der erste Besuch auf der Sonneninsel, während der Verein bereits dreimal gegen zyprische Teams im Europacup antrat.

Das Gastspiel in Limassol 1983 sowie der legendäre „Heimauftritt“ Omonias in Augsburg 1972 bleiben Teil der langen Bayern-Chronik, die nun im Alphamega Stadium um ein neues Kapitel ergänzt wird.

Wird Pafos gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird PAF gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Amazon Prime verfolgt werden.

Champions League: Pafos gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Pafos gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.

