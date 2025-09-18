Champions League: Yann Sommer gelingt Befreiungsschlag

Curdt Blumenthal 18.09.2025 • 12:51 Uhr Yann Sommer steht bei Inter Mailand nach einem formschwachen Saisonstart in der Kritik. Ausgerechnet in der Champions League gelingt nun der Befreiungsschlag.

Yann Sommer ist nach einer Formkrise zum Saisonstart in der Champions League der Befreiungsschlag gelungen.

Nach dem 2:0-Sieg von Inter Mailand gegen Ajax Amsterdam wurde der 36-Jährige von Fans und der Presse in Italien frenetisch gefeiert.

„Ein wichtiges Zeichen. Ein Zu-Null-Spiel, das Tonnen wiegt und vielleicht den Verlauf der Saison verändern könnte“, schrieb beispielsweise die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport - dasselbe Medium, das zuvor berichtet hatte, dass Sommer seinen Platz als Nummer 1 wohl los sei.

Rettungstat in der 40. Minute

Besonders hervorgehoben wurde Sommers Rettungstat in der 40. Minute. Nach einem langen Ball von Oliver Edvardsen kam Mika Godts zum Abschluss – doch Sommer war zur Stelle und lenkte den abgefälschten Rechtsschuss reaktionsschnell in die Ecke.

Noch wenige Tage zuvor war der Schweizer nach Patzern gegen Juventus Turin in die Kritik geraten. Die Gazzetta berichtete, dass er gegen Ajax aus dem Tor rotiert würde.

„Wussten immer um seinen Wert“

Inter-Trainer Cristian Chivu tat es nicht - und stellte sich nach dem Spiel demonstrativ vor seinen Torwart. „Wir wussten immer um seinen Wert, deshalb überrascht es mich nicht“, erklärte der Coach nach dem Ajax-Spiel.

Für Sommer war es bereits der 115. Europapokal-Einsatz seiner Karriere.