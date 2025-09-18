FC Bayern: Ansage! Meinte Tah etwa wirklich Hoeneß?

Es war ein echter Statement-Sieg, der dem FC Bayern am Mittwochabend gegen den FC Chelsea gelungen ist. Den Klub-Weltmeister fast ungefährdet zu schlagen, hatten nicht alle Beobachter vom Rekordmeister erwartet – auch weil Uli Hoeneß mit seiner Tiefstapelei den eigenen Klub kleingeredet hatte – Stichwort: Hoffenheim.
Meinte Tah etwa wirklich Hoeneß?
Dass die anschließende Debatte auch den Spielern des FC Bayern nicht verborgen blieb, offenbarte Jonathan Tah nach dem Spiel.
FC Bayern: Tah teilt aus - gegen Hoeneß?
„Es ist auch irgendwie eine Art Zeichen, das wir gesendet haben. Weil drumherum immer viel geredet wird und das, was ich mitbekommen habe, teilweise auch ein bisschen respektlos war. Der FC Bayern ist nie Außenseiter und wird auch nie Außenseiter sein“, sagte der Innenverteidiger nach dem Spiel. Die Mannschaft gebe die Antwort auf dem Platz.
Eine durchaus überraschende Aussage, da es schließlich ausgerechnet Klub-Patron Hoeneß war, der die Münchner indirekt als Underdog in der Champions League verkaufen wollte. SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger denkt allerdings nicht, dass Tah den Ehrenpräsidenten attackieren wollte.
„Gutes Zeichen“ von Tah
„So wie ich ihn da im Interview erlebt habe, hat er gar nicht mitbekommen, dass diese Diskussion ihren Ursprung bei Uli Hoeneß hatte. Tah hat lediglich dieses Grundrauschen und die mediale Aufmerksamkeit gemeint“, erklärt der Insider in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.
Dass sich der Nationalspieler so offensiv äußert und seinen Ärger kundtut, wertet Kumberger grundsätzlich als positiv. „Das ist für mich ein gutes Zeichen, wenn Tah in seiner ersten Saison bei Bayern diesen Anspruch und diese Haltung hat. Das ist das vielzitierte ‚Mia san mia‘. Das hat mir gefallen“, erklärt der SPORT1-Chefreporter.
Die ganze Diskussion um die Chancen der Münchner in der Königsklasse sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkte-Themen rund um den FC Bayern hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.
Übrigens: Sie können mit unserem neuen „Bawofon“ aktiv an der Bayern-Woche teilnehmen! Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre Sprachnachricht mit Fragen, Meinungen, Lob, Kritik und Anregungen an 0151 – 21 63 72 41. Die interessantesten Beiträge werden dann Teil der Sendung. Alle Infos dazu im Podcast.