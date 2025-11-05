Champions League: "Eine Dampfwalze!" - Presse von Bayern beeindruckt

SPORT1 05.11.2025 • 09:47 Uhr Der FC Bayern gewinnt den turbulenten Champions-League-Kracher bei PSG. Die Presse ist beeindruckt von der Leistung der Münchener.

Der FC Bayern kann einfach nicht verlieren. Selbst eine lange Unterzahl im Topspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain ließ die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany unbeeindruckt. Nach großem Kampf fuhren die Münchner schließlich ihren 16. Sieg in Folge ein (2:1).

Die Leistung beeindruckte auch die internationalen Medien: Die Bayern sind „der Chef“, „eine Dampfwalze ohne Bremse“ oder schlicht „die beste Mannschaft Europas“ hieß es in der Presselandschaft. SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen:

FRANKREICH

L’Équipe: „PSG stößt auf einen Felsen. Das Aufeinandertreffen zwischen PSG und Bayern am Dienstag im Parc des Princes wurde für die Pariser zu einer Tortur. Der Titelverteidiger unterlag den Bayern trotz einer dominanten zweiten Halbzeit in Überzahl mit 1:2 und verlor Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi. PSG war der Übermacht von Bayern München sofort unterlegen, brach im Parc des Princes zunächst auseinander und erlebte dann mit den verletzungsbedingten Ausfällen von Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi einen Albtraumabend. Die Reaktion der Pariser in der zweiten Halbzeit, in der sie in Überzahl waren, reichte trotz eines schönen Tores von Joao Neves (1:2) nicht aus.“

Le Parisien: „Paris getroffen, Paris untergegangen. Am Dienstagabend im Parc des Princes ist der Titelverteidiger taktisch untergegangen und hat zwei weitere wichtige Spieler verloren. Ein schlimmer Abend! Tränen in den Augen und kein Trostpreis. In einem elektrisierenden Spiel und einer unvorstellbaren Feindseligkeit zwischen den beiden Mannschaften verlor Paris am Dienstagabend seine Ideale und zwei weitere Spieler, was zwar nicht die europäische Saison gefährdet, Paris aber für mehrere Wochen physisch und mental schwächt. Ein Albtraum hat dieses Spiel zwischen PSG und Bayern München durchzogen, mit einer Mannschaft, die taktisch nicht in der Lage war, auf die gewaltige Stärke der Deutschen zu reagieren.“

RMC Sport: „Eine Niederlage und Verletzungen – ein schwieriger Abend für die Pariser. Paris Saint-Germain musste am Dienstagabend im Parc des Princes gegen Bayern München (1:2) seine erste Niederlage in der Champions League hinnehmen, obwohl man in der zweiten Halbzeit in Überzahl spielte. Luis Díaz machte mit zwei Toren in der ersten Halbzeit den Unterschied, bevor er vom Platz gestellt wurde. Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi mussten aufgrund von Verletzungen ausgewechselt werden.“

Le Figaro: „Die Bayern sind der Chef. Der 16. Sieg in 16 Spielen für die Mannschaft von Vincent Kompany, die sich in der zweiten Halbzeit mit zehn gegen elf schlagen musste. Der Titelverteidiger, der im ersten Durchgang von einem stärkeren Gegner dominiert wurde, verliert mehr als nur drei Punkte und die Tabellenführung.“

SPANIEN

Marca: „Eine sehr schmerzhafte Nacht in Paris. Die Bayern bissen die Zähne zusammen und zeigten eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Bayern ist die beste Mannschaft Europas. Sie stürmte den Thron von PSG, das unter Luis Enrique noch nie so unterlegen war wie in der gesamten ersten Halbzeit. Kompany hat eine Dampfwalze geschaffen, eine Maschine der Zerstörung, die zudem auch leiden kann.“

As: „Das Spiel war eine Ode an den totalen Fußball. Ein spannender Kampf. Ein Duell, das, falls es noch Skeptiker gab, bestätigte, dass Bayern eine Dampfwalze ohne Bremse ist. Es fehlte nur noch, Europas Champion zu Hause in Schach zu halten, um neuer König zu werden - und genau das geschah in der ersten Halbzeit.“

Mundo Deportivo: „Bayern verschlang PSG in der ersten Halbzeit, die mit 2:0 endete, aber es hätten noch mehrere Tore mehr sein können. Die Münchner nutzten die Fehler des Titelverteidigers aus, um ihn zu überwältigen, wobei Luis Díaz mit einem Doppelpack und der Roten Karte die Hauptrolle spielte.“

ENGLAND

Daily Mail: „From Hero to zero! Ehemaliger Liverpool-Star Luis Díaz schießt zwei Tore, bevor er wegen eines brutalen Fouls, das seinen Gegner in Tränen ausbrechen ließ, vom Platz gestellt wird. Er erlebte am Dienstagabend eine ereignisreiche erste Halbzeit für Bayern München im Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain – mit unvergesslichen Momenten kurz vor denen, die man lieber vergessen möchte.“

Goal: „Luis Díaz hat Glück! Der mit zehn Mann spielende FC Bayern München holt sich einen wichtigen Sieg in der Champions League gegen Titelverteidiger PSG, nachdem der ehemalige Liverpool-Star ‚from Hero to zero‘ geworden ist.“

