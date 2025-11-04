FC Bayern: Ein fettes Bewerbungsschreiben! Die Noten zum Drama gegen PSG

Stefan Kumberger 04.11.2025 • 23:47 Uhr Der FC Bayern feiert einen irren Sieg bei Paris Saint-Germain. Luis Díaz wandelt zwischen Genie und Wahnsinn, während ein Duo überragt.

Der FC Bayern hat einen nervenaufreibenden Sieg gegen Paris Saint-Germain gefeiert. Am vierten Spieltag der Champions League liefert der Rekordmeister zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten ab - und begeistert beim 2:1 dennoch über die komplette Spieldauer.

Dayot Upamecano bewirbt sich mit einer Monster-Partie für einen neuen Vertrag, Luis Díaz wird vom Helden fast zum großen Verlierer. Die Bayern in der SPORT1-Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Der offizielle Man of the Match. War ein Garant dafür, dass die Bayern sich in der ersten Halbzeit aus engen Situationen spielerisch lösen konnten und zeichnete sich nach einer halben Stunde erstmals aus, als Barcola fast allein auf ihn zulief. In echter Neuer-Manier blieb er da sehr lange stehen. Musste 25 Torschüsse über sich ergehen lassen - war zeitweise vor allem in seiner Rolle als Kapitän gefordert, weil Schiedsrichter Maurizio Mariani Diskussionsbedarf sah. Kassierte für sein Zeitspiel die Gelbe Karte und reizte es auch danach weiter aus. Beim Gegentor hatte er sich nichts vorzuwerfen. SPORT1-Note: 1,5

Upamecano mit gewichtigem Bewerbungsschreiben

KONRAD LAIMER: Wahnsinnig schnell stand er anfangs seinen Gegenspielern auf den Füßen und brachte in seine Attacken die richtige Härte hinein. Beim Treffer von Dembélé, der wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde, übersah er in seinem Rücken Fabian Ruiz. Dass die Bayern in der zweiten Halbzeit tiefer stehen mussten, kam dem Österreicher sogar entgegen: Für ihn entfielen einige Sprintduelle mit Barcola, die ihn zuvor vor Probleme stellten. In der Schlussphase häuften sich die kleinen Fehler, er klärte aber auch noch einmal entscheidend. SPORT1-Note: 3

DAYOT UPAMECANO: Setzte die „Mann-gegen-Mann-Idee“ von Trainer Vincent Kompany so konsequent um, dass er zeitweise weit vorne spielte und fast an der gegnerischen Eckfahne mit dem Pressing begann – als Innenverteidiger! Erwies sich lange als Turm in der Schlacht und ging mit höchster Konzentration in jeden Zweikampf. Wurde beim Gegentor völlig alleine gelassen, stand plötzlich gegen zwei Mann im Fünfmeterraum. Insgesamt ein gewichtiges Bewerbungsschreiben in Sachen Vertragsverlängerung. SPORT1-Note: 1

JONATHAN TAH: Gab den Chef-Bewacher für Ousmane Dembélé und ging dabei fast wie ein Manndecker alter Prägung vor. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung des Franzosen störte er meist erfolgreich die Kreise von Kvaratskhelia. Nach dem Platzverweis für Díaz stellte PSG aber erneut um und Tah musste sich wieder anpassen. Das gelang ihm weitgehend. SPORT1-Note: 1

JOSIP STANISIC: Hatte in der Anfangsphase gegen Hakimi und Barcola einen schweren Stand und war die gesamte erste Halbzeit nicht ganz so aggressiv wie seine Mitspieler. Hätte in der 40. Minute den Abschluss suchen müssen, ließ einen Pass von Kimmich aber durch, weil er Gnabry in einer besseren Position wähnte – da wäre mehr drin gewesen. Stellte seine Offensivbemühungen in der zweiten Halbzeit fast komplett ein und wagte sich nur noch einmal mit einem Sprint nach vorne. Defensiv aber weitgehend sicher. SPORT1-Note: 3

Olise fällt ein wenig ab

JOSHUA KIMMICH: Fand im ersten Abschnitt sichtlich Spaß daran, die PSG-Stars zu ärgern und rutschte immer dann nach hinten, wenn Tah oder Upamecano den Weg nach vorne suchten. Hatte im ersten Durchgang alles im Griff, musste sich aber nach Díaz‘ Roter Karte komplett umstellen. Kreativität war fortan nicht mehr gefragt, sondern nur noch Kampf. Den nahm der DFB-Kapitän auch an. SPORT1-Note: 2

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Kam im Mittelfeld eigentlich ganz gut zurecht – auch wenn es auf engem Raum hektisch wurde. Konnte aber sein Passspiel nicht so konsequent ausspielen wie gegen schwächere Gegner – was natürlich an der Qualität von PSG lag. In Unterzahl häuften sich bei ihm die Probleme, aber er hielt sich selbst wacker im Spiel. Manchmal fehlte ihm aber dabei die nötige Ruhe. SPORT1-Note: 3

MICHAEL OLISE: Glänze in den ersten 45 Minuten mit ein paar Tricks und guten Läufen, wirkte aber nicht so dominant wie zuletzt. Konnte sich in Unterzahl dann fast gar nicht mehr auszeichnen, weil Bayern fast komplett auf Umschaltspiel und Konter verzichtete. Darunter litt natürlich auch Olises Präsenz. Wurde zehn Minuten vor Schluss ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

SERGE GNABRY: Hatte mit seinem feinen Pass auf Olise großen Anteil daran, dass die Situation in der 4. Minute so gefährlich wurde, dass Díaz schließlich den 1:0-Führungstreffer erzielen konnte. Bewegte sich gut und hatte nach einer halben Stunde Pech, dass er nur den Pfosten traf. Wurde in der Pause aus taktischen Gründen ausgewechselt. SPORT1-Note: 2

Kane, der clevere Zeitschinder

LUIS DÍAZ: Schockte PSG mit seinem Treffer in der 4. Minute und überzeugte in der Folge mit seiner puren Lust am Fußball und seiner Lauffreude. Der Lohn: Auch das 2:0 erzielte der Kolumbianer. Agierte bei seiner Grätsche gegen Hakimi sehr ungeschickt – kurz vor der Pause war eine solche Aktion einfach nicht nötig und überhart. Gefährdete mit dem Platzverweis das bis dahin sehr gute Spiel der Bayern. Dass seine Kollegen den Sieg retteten, rettete ihm auch die persönliche Bewertung. SPORT1-Note: 3

HARRY KANE: Hatte bei seiner Kernaufgabe als Sturmspitze nicht den gewohnten Einfluss – auch weil er sich in der ersten Halbzeit wieder vermehrt hinten blicken ließ und beim Verteidigen half. Einzige Offensivaktion war sein knackiger Schuss kurz vor dem Halbzeitpfiff. Glänzte nach der Pause vor allem als fleißiger Zweikämpfer und cleverer Zeitschinder. Zog mehrere Fouls im Mittelfeld und ärgerte auch mit so mancher „Blessur“ die PSG-Fans. Gegen Ende der Partie gingen ihm merklich die Kräfte aus und er wurde in der 88. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 2

TOM BISCHOF: Wurde in der Halbzeitpause für Gnabry eingewechselt und holte sich nach nicht einmal drei Minuten die Gelbe Karte ab. Der Youngster übernahm Díaz‘ linke Seite, während die klassische Zehnerposition von Kompany quasi aufgelöst wurde. Wirkte in mancher Szene ein wenig verloren, machte seine Sache aber angesichts der Umstände insgesamt ordentlich. SPORT1-Note: 3

MINJAE KIM: Kam in der 80. Minute für Olise ins Spiel und fügte sich ordentlich ein. SPORT1-Note: keine Bewertung