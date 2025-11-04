CL-Kracher gegen Real: Wirtz zurück in Liverpool-Startelf

Julius Schamburg 04.11.2025 • 19:55 Uhr Arne Slot schenkt Florian Wirtz das Vertrauen. Liverpools Starneuzugang steht beim Champions-League-Kracher gegen Real Madrid in der Startaufstellung.

Beim 0:3 im League Cup gegen Crystal Palace bekam Wirtz - wie einige andere Stars auch - eine Pause und stand gar nicht erst im Kader. Beim 2:0-Sieg gegen Aston Villa am Samstag kam Wirtz in der Schlussphase von der Bank.

Der Deutsche wartet weiter auf sein erstes Pflichtspieltor für die Reds. Beim 5:1 gegen Eintracht Frankfurt überzeugte Wirtz jedoch mit zwei Torvorlagen.

FC Liverpool - Real Madrid, die offiziellen Aufstellungen:

FC Liverpool: Mamardashvili - Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson - Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister - Salah, Ekitiké, Wirtz