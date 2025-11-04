Newsticker
CL-Kracher gegen Real: Wirtz zurück in Liverpool-Startelf

Wirtz zurück in der Startelf

Arne Slot schenkt Florian Wirtz das Vertrauen. Liverpools Starneuzugang steht beim Champions-League-Kracher gegen Real Madrid in der Startaufstellung.
Bei Florian Wirtz scheinen sich alle einig: Irgendwann wird der Knoten beim Liverpool-Star platzen. Bleibt aber noch die Frage nach dem "wann?".
Julius Schamburg
Florian Wirtz darf endlich wieder von Beginn an ran! Der deutsche Nationalspieler steht beim Champions-League-Kracher gegen Real Madrid in der Startelf des FC Liverpool (ab 21 Uhr im Liveticker).

Florian Wirtz darf endlich wieder von Beginn an ran! Der deutsche Nationalspieler steht beim Champions-League-Kracher gegen Real Madrid in der Startelf des FC Liverpool (ab 21 Uhr im Liveticker).

Beim 0:3 im League Cup gegen Crystal Palace bekam Wirtz - wie einige andere Stars auch - eine Pause und stand gar nicht erst im Kader. Beim 2:0-Sieg gegen Aston Villa am Samstag kam Wirtz in der Schlussphase von der Bank.

Der Deutsche wartet weiter auf sein erstes Pflichtspieltor für die Reds. Beim 5:1 gegen Eintracht Frankfurt überzeugte Wirtz jedoch mit zwei Torvorlagen.

FC Liverpool - Real Madrid, die offiziellen Aufstellungen:

FC Liverpool: Mamardashvili - Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson - Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister - Salah, Ekitiké, Wirtz

Real Madrid: Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Bellingham, Tchouameni, Camavinga - Güler, Mbappé, Vinícius Jr.

