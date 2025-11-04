CL-Kracher gegen Real: Wirtz zurück in Liverpool-Startelf

Florian Wirtz darf endlich wieder von Beginn an ran! Der deutsche Nationalspieler steht beim Champions-League-Kracher gegen Real Madrid in der Startelf des FC Liverpool (ab 21 Uhr im Liveticker).
Wirtz zurück in der Startelf
Arne Slot schenkt Florian Wirtz das Vertrauen. Liverpools Starneuzugang steht beim Champions-League-Kracher gegen Real Madrid in der Startaufstellung.
Beim 0:3 im League Cup gegen Crystal Palace bekam Wirtz - wie einige andere Stars auch - eine Pause und stand gar nicht erst im Kader. Beim 2:0-Sieg gegen Aston Villa am Samstag kam Wirtz in der Schlussphase von der Bank.
Der Deutsche wartet weiter auf sein erstes Pflichtspieltor für die Reds. Beim 5:1 gegen Eintracht Frankfurt überzeugte Wirtz jedoch mit zwei Torvorlagen.
FC Liverpool - Real Madrid, die offiziellen Aufstellungen:
FC Liverpool: Mamardashvili - Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson - Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister - Salah, Ekitiké, Wirtz
Real Madrid: Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Bellingham, Tchouameni, Camavinga - Güler, Mbappé, Vinícius Jr.