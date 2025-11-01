Newsticker
Int. Fußball>

Wirtz nur Joker: Liverpool beendet Niederlagenserie

Liverpool atmet auf - Wirtz nur Joker

Der FC Liverpool kann doch noch gewinnen. Florian Wirtz bleibt aber nur eine Nebenrolle.
Nach der 0:3-Niederlage gegen Crystal Palace betont Arne Slot, dass sein Hauptaugenmerk auf dem bevorstehenden Spiel gegen Aston Villa liegt, um Liverpool wieder auf die Siegerstraße zu bringen.
SID
Der FC Liverpool kann doch noch gewinnen. Florian Wirtz bleibt aber nur eine Nebenrolle.

Ohne eine tragende Rolle von Florian Wirtz hat der englische Fußballmeister FC Liverpool in der Premier League zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Die Reds bezwangen Aston Villa nach zuvor vier Ligapleiten in Serie verdient mit 2:0 (1:0) und machten einen großen Schritt aus der Krise. Der deutsche Nationalspieler Wirtz wurde in der 77. Minute eingewechselt und konnte keine Akzente setzen.

Mohamed Salah (45.+1) und Ryan Gravenberch (58.) trafen zum Sieg und verschafften dem in die Kritik geratenen Trainer Arne Slot vor einer wegweisenden Woche mit Kracher-Partien gegen Real Madrid und bei Manchester City Luft.

Wirtz wartet weiter auf sein erstes Tor

Unter der Woche waren die Liverpooler mit einer B-Elf chancenlos gegen Crystal Palace (0:3) aus dem League Cup ausgeschieden.

In der Premier League sprangen die mit fünf Siegen gestarteten Reds vorerst auf den dritten Tabellenrang. Wirtz wartet weiter auf seinen ersten Treffer für seinen neuen Klub.

