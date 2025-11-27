"Ein Naturtalent", das England schwärmen lässt

Moritz Pleßmann 27.11.2025 • 17:13 Uhr Estevao liefert gegen den FC Barcelona in der Champions League ein starkes Spiel ab. Der Shootingstar stellt auch Lamine Yamal in den Schatten - und wird dafür von der heimischen Presse ordentlich abgefeiert.

Ein unwiderstehliches Dribbling im Strafraum, der Schuss wie ein Strahl unter die Latte. In der 55. Minute zeigte Chelsea-Shootingstar Estevao gegen den FC Barcelona sein ganzes Können. Die Bühne: Die größte Europas.

Beim 3:0-Sieg der Blues gegen den spanischen Meister in der Champions League sorgte der Auftritt des 18 Jahre alten Brasilianers für Furore. Besonders im direkten Duell mit Barca-Juwel Lamine Yamal konnte Estevao überzeugen.

„Teenager-Sensation stiehlt Yamal die Show“, schrieb der Telegraph. Estevao habe den Spanier im Duell zweier Wunderkinder „übertrumpft“ (Daily Mail) und „mühelos in den Schatten gestellt“ (BBC).

Während Yamal vor allem im zweiten Durchgang von Marc Cucurella aus dem Spiel genommen wurde, schwang sich Estevao mit seinem Traumtor zu einem der Hauptdarsteller des Abends auf.

Estevaos Auftritt sorgt für Begeisterung

„Prinz der Stamford Bridge“, titelte die Daily Mail. „Ein Star ist geboren“, schrieb der Mirror. Der ehemalige Chelsea-Stürmer Daniel Sturridge sagte bei Amazon Prime: „Du siehst ihn heute Abend und es war absolut brillant.“

Estevao selbst sprach dort vom „besten Moment“ seiner bisherigen Karriere. „Ich finde wirklich keine Worte, um meine momentanen Gefühle zu beschreiben. Es war wirklich ein perfekter Abend.“

„Er ist ein Naturtalent. Seine Intelligenz, seine Bewegungen, sein Positionsspiel - bei ihm sieht es einfach so mühelos aus. Das ist wunderschön anzusehen“, lobte Pat Nevin, der in den 80ern fünf Jahre für die Blues auflief, bei BBC Radio 5 Live.

Estevao und Lamal wie Messi und Ronaldo?

Bei zwei solchen absoluten Weltklassetalenten, die Estevao und Yamal ohne Zweifel sind, stellt sich natürlich auch die Frage, wie weit es für die beiden gehen kann. Können sie beispielsweise in die Sphären eines Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo vordringen?

Für Chelsea-Trainer Enzo Maresca eine verfrühte Frage: „Sie sind noch sehr jung. Es ist zu früh, sie mit Messi und Ronaldo zu vergleichen. Der Druck ist zu groß. Sie müssen Spaß am Fußball haben.“