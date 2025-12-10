Ausländische Presse schwärmt von Bayern-Youngster Karl: "Was für ein Star"

Dominik Hager 10.12.2025 • 14:29 Uhr Lennart Karl zeigt gegen Sporting Lissabon eine weitere beeindruckende Leistung. Die portugiesische Presse reagiert gleichermaßen verwundert wie begeistert.

Spätestens nach seinem glanzvollen Champions-League-Auftritt gegen Sporting Lissabon ist Lennart Karl auch in Portugal ein bekannter Name. „Was für ein Star“, staunte die portugiesische Zeitung A Bola und bezeichnete den 17-Jährigen als „Wunderkind“.

Der Bayern-Youngster war mit seinem Treffer zum 2:1 ein entscheidender Faktor dafür, dass die Bayern einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Erfolg umwandeln konnten. Bereits in der fünften Spielminute konnte Karl mit einem sehenswerten Treffer ein Ausrufezeichen setzen, der aufgrund einer Abseitsposition allerdings keine Anerkennung fand.

Karl? „Es ist kaum zu glauben“

An der starken Performance (SPORT1-Note 1) änderte das allerdings nichts. A Bola bescheinigte Karl eine „hervorragende Leistung“ und kürte den jungen Münchner zum Spieler des Spiels. Mit der Bewertung (8/10) und stellte er Serge Gnabry (7) und seine weiteren Kollegen, die mit „5″ oder „6″ bewertet wurden, in den Schatten.

„Es ist kaum zu glauben, dass das junge deutsche Wunderkind erst 17 Jahre alt ist, so reif zeigte er sich auf dem Spielfeld“, sang die portugiesische Zeitung ein Lobeslied auf Karl.

Tatsächlich war Karl mit einer Passquote von 96 Prozent enorm sicher am Ball und verzeichnete kaum Ballverluste.

Sein Highlight war dann natürlich sein Treffer zum 2:1. Karl verarbeitete eine Hereingabe von Laimer technisch fein und überwand Rui Silva mit einem scharfen Schuss unter die Latte.

Karl schreibt Geschichte: „Die Zukunft ist vielversprechend“

„Er schrieb Geschichte, indem er als jüngster Spieler in drei aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen Tore erzielte. Die Zukunft ist vielversprechend“, zeigte sich A Bola begeistert von Karl.

Karl hatte zuvor schon gegen Brügge als auch beim FC Arsenal geknipst, wodurch er nun in allen Champions-League-Spielen, die er von Beginn an bestreiten durfte, auf der Torschützenliste auftaucht.