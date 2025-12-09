Einzelkritik: Ein Bayern-Star wird zum Bodyguard - Wut im Bauch bei Kimmich

Stefan Kumberger , Benjamin Zügner 09.12.2025 • 21:46 Uhr Der FC Bayern schlägt Sporting Lissabon nach Rückstand. Ein Abwehr-Star und Lennart Karl verdienen sich die Bestnote. Die SPORT1-Einzelkritik.

Der FC Bayern hat nach einem Eigentor von Joshua Kimmich gegen Sporting Lissabon aufgedreht und das Heimspiel in der Champions League mit 3:1 gewonnen.

In der Abwehr überzeugt ein Sommer-Neuzugang, weiter vorne mal wieder der historische Lennart Karl. Und bei Joshua Kimmich ist die „Wut im Bauch“ zu spüren. Die SPORT1-Einzelkritik.

FC Bayern: Neuer am Ball mega-sicher

MANUEL NEUER: Nach seiner Ein-Spiel-Pause wieder im Kasten der Münchner und in der ersten Hälfte nur einmal gefragt: Tah wehrte eine Hereingabe der Portugiesen in Richtung eigenes Tor ab – die lebende Legende hatte damit aber keine Probleme. Wurde von Kimmichs Eigentor eiskalt und buchstäblich auf dem falschen Fuß erwischt. Fiel an diesem Abend vor allem dadurch auf, dass er mit dem Ball am Fuß mega-sicher agierte und jedes noch so seltsame Anspiel locker unter Kontrolle brachte. SPORT1-Note: 2

KONRAD LAIMER: Hatte auf seiner rechten Seite defensiv relativ wenig zu tun, konnte diese Freiheit allerdings lange nicht für die Offensive nutzen. Erledigte seine Aufgaben weitgehend unaufgeregt und versorgte Karl in der 54. Minute mit einem perfekten Direktpass, sodass der zur 2:1-Führung treffen konnte. SPORT1-Note: 2,5

Tah hält den Laden zusammen

DAYOT UPAMECANO: Verteidigte enorm hoch, presste früh und engagiert - auch auf Kosten kleinerer Fouls. Einer dieser Ausflüge nach vorne war maßgeblich dafür, dass Sporting in der 54. Minute in Führung ging. Upamecano ließ sich in der gegnerischen Hälfte ausspielen und fehlte entsprechend hinten. Ein anderer Ausflug führte zu einer Lissabonner Kopfballchance in der 74. Minute. Dafür rettete er in der 83. Minute stark in letzter Sekunde. SPORT1-Note: 3

JONATHAN TAH: War der erste Spieler auf dem ganzen Feld, der Neuer ernsthaft prüfte, als er in der 28. Minute eine Lissabonner Hereingabe aufs eigene Tor lenkte. Nahm Luis Suárez eng in Manndeckung und folgte dem Kolumbianer teilweise bis tief in die gegnerische Hälfte. Hielt den Laden hinten federführend zusammen und machte sogar das 3:1. SPORT1-Note: 1

JOSIP STANISIC (bis 88.): Wenn der Bayern-Defensive Gefahr drohte, dann über seine linke Seite. Ließ sich nach 28 Minuten überlaufen und konnte eine gefährliche Hereingabe nicht verhindern. Auch in der Folge eher bieder unterwegs. Große Vorwürfe konnte man ihm aber nicht machen, weil ihm keine eklatanten Fehler unterliefen. Wurde kurz vor Schluss durch Ito ersetzt. SPORT1-Note: 3,5

Wut im Bauch bei Kimmich, Pavlovic als Bodyguard

JOSHUA KIMMICH: Seine Chip-Bälle auf Kane und Gnabry stifteten Unruhe in der Lissabonner Hintermannschaft, manchmal übertrieb er es aber mit diesem Mittel und die hohen Abspiele landeten beim Gegner. Sein Versuch, in der 54. Minute eine Hereingabe der Gäste zu klären, fiel so unglücklich aus, dass der Ball im eigenen Tor landete. Ärgerte sich nach der 2:1-Führung so sehr über die Gäste, dass er sich eine unnötige gelbe Karte abholte. Anschließend war deutlich zu spüren, wie viel Wut er im Bauch hatte. SPORT1-Note: 4

ALEKSANDAR PAVLOVIC (bis 88.): Erhielt wie so oft in großen Spielen den Vorzug gegenüber Leon Goretzka. Verteilte im ersten Spielabschnitt die Bälle gut und mit der nötigen Ruhe. Großer Ertrag sprang dabei allerdings nicht heraus. Als sich Kimmich mit den Portugiesen anlegte, war es Pavlovic, der Schlimmeres verhinderte. Sportings Diomande stürmte auf Kimmich zu, die bayerische Nummer 45 spielte aber den Bodyguard. Eine ordentliche, aber keine sensationelle Vorstellung, die in der 88. Minute zu Ende war - Goretzka kam. SPORT1-Note: 3

Bestnote und donnernder Applaus für Karl

SERGE GNABRY (bis 88.): Stand beim vermeintlichen 1:0 hauchdünn beim Zuspiel von Stanisic im Abseits. Musste sich teilweise arg in die Defensive drücken lassen, setzte offensiv aber positive Akzente – zum Beispiel mit einem satten Schuss nach 24 Minuten. Nahm sich in der Folge eine lange kreative Pause, tauchte dann aber in der 65. Minute perfekt und völlig frei vor dem Tor der Gäste auf und traf zum Ausgleich. Danach noch mit kleinen Gelegenheiten, ehe er kurz vor Schluss für Davies Platz machte. SPORT1-Note: 2

LENNART KARL (bis 77.): Beinahe sofort wieder der Zauberbubi auf der Zehn! Bekam schon nach fünf Minuten ein unkontrolliertes Zuspiel, das er butterweich per Schlenzer zentral aus elf Metern verwandelte – doch der Linienrichter kassierte das Tor ein. Vergab in der 17. Minute die bis dato beste Bayern-Chance und sorgte mit einer Großchance in der 44. Minute erneut für Furore. Zeigte in der zweiten Hälfte, dass es der “Mini-Messi" nach edler Linksannahme auch mit dem rechten Fuß kann: das Tor zum 2:1 – ein Genuss. Wurde bei seiner Auswechslung für Raphael Guerreiro in der 77. Minute mit donnerndem Applaus von den Rängen belohnt. SPORT1-Note: 1

MICHAEL OLISE: Wirkte von Beginn an agil, aber in der ersten Hälfte fehlte ihm ein wenig die Leichtigkeit. Tat sich bei seinen Läufen jedenfalls etwas schwerer als noch zu Beginn der Saison. Schlug die Ecke vor dem Ausgleich lang genug, dass Kane zum Blocken und Gnabry zum Abschluss kam - für Olise der fünfte Scorer im sechsten CL-Spiel der laufenden Saison. Versuchte es dann allzu gerne mit dem Kopf durch die Wand. SPORT1-Note: 3

HARRY KANE (bis 90.+2) Fleißig, aber lange ohne echten Schlüsselmoment. In der 37. Minute packte er aber den inneren Brasilianer aus und umtanzte ein paar Gegenspieler – sein Schuss aus 16 Metern landete allerdings lediglich am Pfosten. Tat sich über weite Strecken schwer, in die richtige Position für Abschlüsse zu kommen. Dafür blockte er beim Eckball zum 1:1 von Olise seinen Gegenspieler so perfekt ab, dass dieser Gnabry überhaupt nicht kommen sah. Wurde in der Nachspielzeit durch Jackson ersetzt. SPORT1-Note: 3

Umjubeltes Davies-Comeback

RAPHAEL GUERREIRO (ab 77.): Kam für Karl in die Partie und fügte sich ohne Probleme ein. SPORT1-Note: ohne Bewertung

ALPHONSO DAVIES (ab 88.): Feierte nach langer Leidenszeit sein Comeback, als er für Gnabry ins Spiel durfte. Sein Name wurde von den Fans besonders laut gerufen. SPORT1-Note: ohne Bewertung

HIROKI ITO (ab 88.): Kam für Stanisic in die Partie. SPORT1-Note: ohne Bewertung

LEON GORETZKA (ab 88.): Durfte noch für Pavlovic ran. SPORT1-Note: ohne Bewertung