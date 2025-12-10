FC Bayern: Erstaunliche Werte von Kimmich

Auf den ersten Blick hatte Joshua Kimmich beim 3:1-Erfolg des FC Bayern gegen Sporting Lissabon mit seinem Eigentor einen eher gebrauchten Tag erwischt - der Kapitän der Münchner lieferte aber tatsächlich Rekordwerte in der Champions League ab.
Erstaunliche Werte von Kimmich
Denn der defensive Mittelfeldspieler kam laut Datenanalyse der Plattform WhoScored am Ende auf 94 erfolgreiche Pässe nach vorne. Außerdem brachte der Rechtsfuß satte 51 Anspiele im letzten Drittel rund um den gegnerischen Strafraum an. Beides ist Bestwert für diese Saison in der Königsklasse.
FC Bayern dreht Spiel nach Kimmich-Eigentor
Zwischenzeitlich sah es gerade für Kimmich noch ganz anders aus. Sein Versuch, in der 54. Minute eine Hereingabe der Gäste zu klären, fiel so unglücklich aus, dass der Ball zum 0:1 im eigenen Tor landete. So bekam er von SPORT1 auch die Note 4 für die Partie.
Doch davon ließ sich der Anführer nicht aus dem Konzept bringen und war danach quasi als Ballmagnet unterwegs. Gerade seine Chip-Bälle auf Harry Kane und Serge Gnabry stifteten Unruhe in der Lissabonner Hintermannschaft.
Kurios: Im ersten Moment ging Kimmichs Dominanz ein wenig unter. So stand einmal mehr Lennart Karl im Mittelpunkt nach seinem Zaubertor. Der Teenager wurde auch zum Spieler des Spiels gekrönt.