Liverpool: Slot deutet zwei Bedingungen für Salah-Rückkehr an

Franziska Wendler 10.12.2025 • 13:31 Uhr Für eine Rückkehr von Mohamed Salah beim FC Liverpool hat Trainer Arne Slot wohl eine klare Voraussetzung.

Gibt es in der Saga zwischen Stürmer Mohamed Salah und dem FC Liverpool noch einen Weg zurück? Trainer Arne Slot hat selbiges angedeutet – allerdings nur unter einer Bedingung. So müsse der Ägypter einsehen, einen Fehler gemacht zu haben.

Nach dem Sieg in der Champions League bei Inter Mailand (1:0) reagierte er im Interview mit Amazon Prime auf eine entsprechende Nachfrage von Fußballlegende Clarence Seedorf: „Du sagst, dass jeder im Leben Fehler macht, also sollte die erste Frage lauten: Glaubt der Spieler auch, dass er einen Fehler gemacht hat?“, erklärte der Trainer.

„Und dann lautet die nächste Frage: Sollte die Initiative (für ein Gespräch, Anm. d. Red.) von mir oder von ihm ausgehen? Das ist eine weitere Frage, die es zu beantworten gilt“, so Slot weiter.

Kader-Rückkehr für Salah möglich?

Wenig später ruderte er dann aber ein wenig zurück: „Clarence hat das seiner Meinung nach gesagt, und ich habe nicht gesagt, wer den ersten Schritt machen sollte. Heute Abend sollte es nur um die Spieler gehen, die hier sind. In der reichen Geschichte von Liverpool gab es viele solcher Abende.“

Übrigens: Auch Kapitän Virgil van Dijk äußerte sich zu Salah. Auf die Frage, ob er den Angreifer kontaktieren werde, sagte van Dijk, er „müsse“ es tun.

„Aber dann muss man sich fragen, ob die Initiative von mir ausgehen sollte. Ich bin nicht derjenige, der sprechen muss, wenn sich jemand entschuldigen muss. Er hat in den vergangenen Tagen seine Gefühle zum Ausdruck gebracht. Das ist etwas, mit dem sich der Verein natürlich befassen muss, aber ich auch.“

Und weiter: „Ich kenne ihn schon so lange, wir sind gute Freunde und haben Höhen und Tiefen durchlebt. Wir sprechen miteinander, und solche Dinge bleiben unter uns, wie es sein sollte. Wir müssen uns wappnen und uns gegen den Lärm von außen wehren.“

Salah mit deutlichen Aussagen

Mo Salah hatte nach dem Auswärtsspiel bei Leeds United – er saß zum dritten Mal in Folge nur auf der Bank und wurde nicht einmal eingewechselt – mehr als nur deutliche Aussagen zu seiner Situation, seinem Verhältnis zum Trainer und seiner Zukunft getätigt.

So erklärte er unter anderem, das Gefühl zu haben, vom Verein fallengelassen zu werden – und zum Trainer kein Verhältnis mehr zu haben. „Es fühlt sich an, als ob mich der Klub unter den Bus geworfen hat. Aber ich glaube nicht, dass ich das Problem bin“, so der Ägypter.