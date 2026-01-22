Champions League: BVB könnte sogar noch rausfliegen

Niklas Senger , Moritz Pleßmann 22.01.2026 • 14:29 Uhr Alles oder nichts für Borussia Dortmund. Am letzten Spieltag der Champions League steht dem BVB ein großes Finale bevor. Vom vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale bis zum direkten Ausscheiden ist zumindest rechnerisch alles möglich.

Vor dem Duell mit Inter Mailand am kommenden Mittwoch (21 Uhr im LIVETICKER) steht der BVB mit elf Punkten auf Rang 16. Damit könnte sich der Bundesligist sowohl den direkten Einzug ins Achtelfinale (Platz 1-8) als auch die Qualifikation für die Playoffs (Platz 9-24) sichern, aber sogar das Champions-League-Aus (Platz 25-36) könnte noch bevorstehen.

Ein Punkt gegen Inter reicht dem BVB dabei, um aus eigener Kraft zumindest sicher an den Playoffs teilzunehmen.

Achtelfinale: Sorgt der BVB für die Mega-Überraschung?

Während die Playoffs das mit Abstand realistischste BVB-Szenario sind, stehen die Chancen auf einen direkten Einzug ins Achtelfinale deutlich schlechter. Damit die Dortmunder am letzten Spieltag noch unter die besten Acht springen, ist ein Sieg notwendig, um auf dann 14 Punkte zu kommen.

Das Problem: Gleich acht (!) Teams, die vor dem BVB stehen, haben bereits jeweils 13 Punkte auf dem Konto und liefern sich ein enges Rennen um die Top 8. Sie belegen die Plätze sechs bis 13 der Tabelle. Neben einem BVB-Sieg müssten also gleichzeitig mehrere Teams vor der Borussia Punkte lassen, darunter Spitzenmannschaften wie Newcastle United, der FC Chelsea, Manchester City oder der FC Barcelona.

CL-Aus: Super-GAU in Dortmund nur rechnerisch möglich

Ebenso unwahrscheinlich wie der Sprung ins Achtelfinale scheint jedoch ein Ausscheiden, das einen spektakulären Spieltag voraussetzen würde. Für dieses Szenario bräuchte es wohl eine deutliche Dortmunder Niederlage (Tordifferenz: + 4) und klare Siege der direkten Konkurrenten hinter dem BVB.

Zehn Teams haben noch die Chance, den BVB punktemäßig zu überholen oder gleichzuziehen. Mindestens neun davon müsste dies auch gelingen, um das Aus zu besiegeln. Das Torverhältnis zahlreicher Teams mit acht Punkten (SSC Neapel - 5, Olympiakos - 5, Athletic Bilbao - 4) macht dieses Szenario jedoch umso unwahrscheinlicher.

Abseits des BVB-Kosmos sorgt eine Partie für besondere Spannung. Bei PSG gegen Newcastle United, auf Platz sechs beziehungsweise sieben stehend, wird sich höchstwahrscheinlich im direkten Duell entscheiden, wer von beiden direkt ins Achtelfinale einzieht.

Champions League: So geht es weiter

Sollte sich der BVB am letzten Spieltag tatsächlich für die Playoffs qualifizieren, dürften sich die Blicke gespannt auf die Auslosung am 30. Januar richten. Dann entscheidet sich für die Teams der Plätze 9 bis 16, gegen welche Mannschaften der Ränge 17 bis 24 sie im direkten Duell um die verbliebenen acht Tickets für das Achtelfinale antreten müssen.

Für jedes Team gibt es dabei allerdings nur zwei potenzielle Gegner: Die Vereine auf den Plätzen 8 und 9 werden gegen die Mannschaften auf den Plätzen 23 und 24 gelost, Platz 10 und 11 gegen Platz 21 und 22 und so weiter.

Sicher im Achtelfinale stehen bislang nur der FC Arsenal und der FC Bayern München. Sicher ausgeschieden sind hingegen Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, der FC Villarreal und der FC Kairat Almaty.