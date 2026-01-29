Champions League: Drei Schwergewichte düpiert! Underdog krönt irre Aufholjagd

Moritz Thienen 29.01.2026 • 10:09 Uhr FK Bodö/Glimt steht in den Playoffs der Champions League. Der norwegische Underdog punktet in den drei letzten Spielen gegen Borussia Dortmund, Manchester City und Atlético Madrid.

Einer der größten Underdogs der diesjährigen Champions League steht tatsächlich in den Playoffs der Königsklasse. FK Bodö/Glimt machte durch einen 2:1-Erfolg bei Atlético Madrid das Unmögliche möglich.

Bei seiner CL-Premiere gelang dem Team aus Norwegen tatsächlich der Einzug in die nächste Runde - und das nach einer irren Aufholjagd.

Denn nach fünf der acht Gruppenspiele hatte Bodö/Glimt mit zwei Punkten noch auf dem 32. Platz gestanden. Bei einem Restprogramm mit den Auswärtsspielen bei Borussia Dortmund und Atlético Madrid sowie dem Heimspiel gegen Manchester City schien ein Weiterkommen utopisch.

Doch der Underdog holte aus den letzten drei Spielen tatsächlich sieben Punkte und zog als 23. in die Playoffs ein. Dort wartet entweder Real Madrid oder Inter Mailand.

Champions League: Unentschieden beim BVB als Start der Aufholjagd

Auf dem Papier sollte in den Playoffs für den Underdog nun Schluss sein. Doch betrachtet man, wie die Norweger überhaupt noch die nächste Runde erreicht haben, scheint die Märchengeschichte noch nicht auserzählt.

Los ging die Aufholjagd mit einem wilden Spiel bei Borussia Dortmund. Nach zweimaligem Rückstand holte man beim BVB überraschend noch ein 2:2.

In der Tabelle brachte die Überraschung in Dortmund zunächst nicht viel ein. Man blieb auf Rang 32 und lag weiter vier Punkte hinter dem Playoff-Platz bei noch zwei zu spielenden Spielen.

Bodö/Glimt schlägt Manchester City

Ein Weiterkommen schien zudem nur schwer möglich, weil mit Manchester City am siebten Spieltag der nächste Hochkaräter wartete.

Doch auch das Star-Ensemble von Pep Guardiola schockte Bodö/Glimt, dieses Mal im heimischen Stadion. Nach zwei Toren von Kasper Högh und einem Treffer von Jens Peter Hauge gewannen die Norweger verdient mit 3:1.

Plötzlich erschienen die Playoffs zumindest theoretisch möglich. Als 28. mit einem Rückstand von zwei Punkten startete Bodö/Glimt in den letzten Spieltag.

Norwegischer Underdog macht Sensation gegen Atletico perfekt

Dieser wurde dann zur großen norwegischen Party in Madrid. Denn mit Atlético schockte der Underdog den nächsten Favoriten.

Zunächst gingen die Spanier ausgerechnet durch den Norweger Alexander Sörloth in Führung. Doch Fredrik Sjövold glich noch vor der Pause aus.