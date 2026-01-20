Champions League heute: Tottenham - BVB LIVE im TV, Stream& Liveticker

SPORT1 20.01.2026 • 18:00 Uhr Tottenham Hotspur empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Tottenham Hotspur Stadium. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn Tottenham Hotspur heute Borussia Dortmund empfängt, steht das siebte europäische Aufeinandertreffen der beiden Klubs an (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

In der UEFA Champions League haben die Spurs bislang eine makellose Bilanz gegen den BVB vorzuweisen (4 Siege in den Spielzeiten 2017/18 und 2018/19), während Dortmund seine beiden Erfolge ausschließlich im Europa-League-Achtelfinale 2015/16 einfuhr.

Englischer Boden erwies sich generell selten als fruchtbar für die Schwarz-Gelben: Zehn Niederlagen in 14 CL-Gastspielen auf der Insel, darunter sieben Pleiten in den letzten acht Partien, sprechen eine deutliche Sprache. Tottenham hingegen ist seit der 0:1-Heimniederlage gegen RB Leipzig im Februar 2020 in 23 europäischen Heimspielen ungeschlagen (19 Siege, vier Remis).

Champions League heute live: So verfolgen Sie Tottenham - BVB im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Liveticker: SPORT1

Seit Thomas Frank im Sommer die Spurs übernommen hat, präsentiert sich sein Team im eigenen Stadion beeindruckend stabil. In dieser Champions-League-Saison behielt Tottenham in allen drei Heimpartien eine weiße Weste und erzielte dabei acht Tore – ligaweit einzigartig. Von 13 Königsklassen-Duellen im Tottenham Hotspur Stadium endeten 54 Prozent ohne Gegentor. Ein Wert, den nur Atlético im Vicente Calderón und Arsenal im Emirates toppen können.

Offensiv rückt immer häufiger Micky van de Ven in den Fokus: Der niederländische Innenverteidiger traf in 33 Prozent der Spurs-Auftritte in dieser CL-Spielzeit und teilt sich vereinsintern die Torjägerliste mit Randal Kolo Muani; auch gegnerische Eigentore (3) bescheren den Londonern den derzeit größten Anteil ihrer Treffer.

Dortmund-Sturm und das Thema Schlotterbeck

Niko Kovac kann sich auf eine Mannschaft verlassen, die früh zuschlägt: In 83 Prozent der Dortmunder CL-Spiele dieser Saison fiel mindestens ein Treffer vor der Pause, in den vergangenen sieben Partien traf der BVB sogar ausnahmslos in Halbzeit eins und eröffnete in vier Auswärtsauftritten hintereinander den Torreigen.

Serhou Guirassy steht bei 22 Torbeteiligungen seit Beginn der letzten Saison (16 Tore, sechs Assists) – Bestwert im Wettbewerb. Eine Schlüsselrolle spielt Nico Schlotterbeck: Der Abwehrchef führt mit 85 linienbrechenden Pässen die aktuelle Verteidiger-Statistik an und liegt seit Saisonbeginn 2024/25 wettbewerbsweit vorn (286).

Abseits des Rasens sorgt der Nationalspieler jedoch für Gesprächsstoff. Nach Mats Hummels’ Aussagen beim Legends Cup, wonach Schlotterbeck „bei allen Vereinen der Welt spielen“ könne, mehren sich Spekulationen über das Interesse von Bayern und Barcelona.

Zudem bleibt die hitzige Diskussion um sein Foul gegen St. Pauli präsent, das Experten wie Stefan Effenberg als rotwürdig einstuften – selbst Kovac zeigte für die Kritik Verständnis.

Statistische Knackpunkte und mögliche Spielentwicklung

Beide Teams reisen mit markanten Serien an: Tottenham ist zuhause defensiv kaum zu überwinden, während Dortmund in allen vier jüngsten Partien in beiden Halbzeiten traf. Die Westfalen übertreffen mit 24 Prozent die beste Chancenverwertung der laufenden Champions-League-Saison und liegen um +6,2 Tore über ihrem Expected-Goals-Wert – Effizienz pur.

Allerdings kassierten sie in jedem der letzten sechs Spiele die erste Verwarnung, was gegen die konterstarken Spurs ins Gewicht fallen könnte. Acht geben muss Tottenham auf Fernschuss-Spezialist Felix Nmecha, der drei seiner fünf Distanzversuche im Netz unterbrachte (60 Prozent Trefferquote). Umgekehrt sind die Londoner bekannt für Standards und profitierten bereits von drei Eigentoren der Gegner. Mit Blick auf die jüngste Viererserie an Siegen gegen den BVB und die hochfrequente Dortmunder Frühstart-Statistik ist eine torlose erste Halbzeit der Partie historisch gesehen unwahrscheinlich.

