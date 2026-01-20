Champions League: Nowitzki bei BVB-Spiel aufgetaucht

Julius Schamburg 20.01.2026 • 22:07 Uhr Dirk Nowitzki besucht das Champions-League-Duell zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund.

Prominenter Besuch in der Champions League: Basketball-Legende Dirk Nowitzki ist beim Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund (JETZT im LIVETICKER) zu Gast.

Nowitzki war bereits am Samstag beim NBA-Spiel zwischen den Orlando Magic und Memphis Grizzlies (109:126) in Londoner O2-Arena vor Ort. Dort war der NBA-Champion von 2011 als Experte für den übertragenden Sender Amazon Prime im Einsatz.

Champions League: Katastrophale Halbzeit für den BVB

Am Dienstagabend besuchte Nowitzki dann das Tottenham Hotspur Stadium, allerdings nur als Zuschauer. Auch sein enger Freund Steve Nash, der großer Spurs-Fan ist, war mit dabei.