Champions League>

Champions League: Nowitzki bei BVB-Spiel aufgetaucht

Nowitzki bei BVB-Spiel aufgetaucht

Dirk Nowitzki besucht das Champions-League-Duell zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund.
Basketball-Legende Dirk Nowitzki spricht über seinen neuen Job als TV-Experte und freut sich auf das NBA Berlin Game 2026.
Julius Schamburg
Dirk Nowitzki besucht das Champions-League-Duell zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund.

Prominenter Besuch in der Champions League: Basketball-Legende Dirk Nowitzki ist beim Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund (JETZT im LIVETICKER) zu Gast.

Nowitzki war bereits am Samstag beim NBA-Spiel zwischen den Orlando Magic und Memphis Grizzlies (109:126) in Londoner O2-Arena vor Ort. Dort war der NBA-Champion von 2011 als Experte für den übertragenden Sender Amazon Prime im Einsatz.

Champions League: Katastrophale Halbzeit für den BVB

Am Dienstagabend besuchte Nowitzki dann das Tottenham Hotspur Stadium, allerdings nur als Zuschauer. Auch sein enger Freund Steve Nash, der großer Spurs-Fan ist, war mit dabei.

Beim BVB lief in der ersten Halbzeit überhaupt nichts zusammen. Cristian Gabriel Romero (14.) und Dominic Solanke (37.) trafen für die Spurs zur 2:0-Pausenführung.

Zu allem Überfluss wurde auch noch Daniel Svensson mit glatt Rot vom Platz gestellt (24.).

