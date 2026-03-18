FC Bayern: Urbig kann spielen

SID 18.03.2026 • 19:53 Uhr Jonas Urbig kehrt nach seiner Gehirnerschütterung im Hinspiel zurück. Der 16-jährige Leonard Prescott sitzt auf der Bank.

Der 21 Jahre alte Schlussmann hat sich rechtzeitig von seiner Gehirnerschütterung aus dem Hinspiel erholt (SPORT1 berichtete), der in den vergangenen Tagen als Ersatz gehandelte 16-jährige Leonard Prescott sitzt auf der Bank.

Urbig nach Gehirnerschütterung zurück

Urbig hatte als Stellvertreter des verletzten Manuel Neuer im Hinspiel (6:1) am Dienstag vergangener Woche eine Gehirnerschütterung erlitten.

FC Bayern: Kompany nimmt 6 Änderungen vor

Im Vergleich zum Hinspiel nimmt Trainer Vincent Kompany sechs Änderungen an seiner Startelf vor.