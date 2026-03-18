Jonas Urbig steht im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) wie erwartet im Tor des FC Bayern.
Urbig kann spielen
Der 21 Jahre alte Schlussmann hat sich rechtzeitig von seiner Gehirnerschütterung aus dem Hinspiel erholt (SPORT1 berichtete), der in den vergangenen Tagen als Ersatz gehandelte 16-jährige Leonard Prescott sitzt auf der Bank.
Urbig nach Gehirnerschütterung zurück
Urbig hatte als Stellvertreter des verletzten Manuel Neuer im Hinspiel (6:1) am Dienstag vergangener Woche eine Gehirnerschütterung erlitten.
Am Samstag im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (1:1) war er von Sven Ulreich vertreten worden. Ulreich erlitt dabei einen Muskelbündelriss an den Adduktoren.
FC Bayern: Kompany nimmt 6 Änderungen vor
Im Vergleich zum Hinspiel nimmt Trainer Vincent Kompany sechs Änderungen an seiner Startelf vor.
Min-Jae Kim, Tom Bischof, Leon Goretzka, Lennart Karl, Raphael Guerreiro und Harry Kane, der erstmals seit dem Klassiker gegen Borussia Dortmund Ende Februar eine Partie für die Münchner beginnt, sind neu dabei. Michael Olise und Joshua Kimmich hatten sich im Hinspiel ihre dritte Gelbe Karte abgeholt und fehlen gesperrt.