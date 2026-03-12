Champions League: England sorgt sich nach Debakel

Jakob Lüers 12.03.2026 • 22:31 Uhr Die Teams aus der Premier League erleben in der Königsklasse eine Woche zum Vergessen. Davon könnte nun die Bundesliga profitieren.

Sechs Spiele, kein einziger Sieg - die Achtelfinal-Hinspiele in der Champions-League waren für die Teams aus der englischen Premier League in der Gesamtbetrachtung eine Katastrophe.

Arsenal und Newcastle holten immerhin noch Unentschieden, während Liverpool, Manchester City, Chelsea und Tottenham allesamt verloren und mit einem Rückstand in die Rückspiele müssen.

Und so droht der Premier League nun ein Szenario, das vor wenigen Wochen noch undenkbar schien: Der fünfte Startplatz für die Champions League könnte auf der Insel tatsächlich wegfallen, sollten sich die schlechten Leistungen der Premier-League-Vertreter im internationalen Geschäft fortsetzen.

Die beiden Ligen, die in den europäischen Wettbewerben am besten abschneiden, erhalten von der UEFA jährlich den begehrten zusätzlichen Startplatz für die Champions League. Bedeutet: Sowohl in der Premier League als auch in der Bundesliga würde sich der Tabellenfünfte für die Königsklasse qualifizieren, obwohl das nationale Ligaformat nur vier Startplätze vorsieht.

Premier-League-Klubs versagen in CL-Hinspielen

Wie die Daily Mail nun berichtet, könnte die Premier League den sicher geglaubten Bonusplatz tatsächlich verlieren. „Nach einer starken Ligaphase schien es unwahrscheinlich, dass England diese Position noch verspielen würde“, schreibt das Blatt. Doch genau das könnte nun passieren: Momentan steht die Premier League zwar mit 22.513 Punkten noch einigermaßen komfortabel vor Spanien (18.031 Punkte) und Deutschland (18.000 Punkte). Doch die Lage hat sich nach den teils desaströsen CL-Partien in dieser Woche durchaus verschlechtert.

Besonders für Chelsea (2:5 gegen PSG), die Spurs (2:5 gegen Atletico) und City (0:3 gegen Real) ist ein Viertelfinaleinzug in sehr weite Ferne gerückt. Liverpool braucht im eigenen Stadion ein Comeback gegen Galatasaray (0:1), ebenso müssen Newcastle (1:1 vs. Barcelona) und Arsenal (1:1 vs. Leverkusen) für ein Weiterkommen in der regulären Spielzeit gewinnen.

Durchaus denkbar erscheint es also, dass nur ein kleiner Teil der englischen Vertreter ins Viertelfinale einzieht. Auch das schlimmstmögliche Szenario, bei dem es kein englisches Team ins Viertelfinale schafft, ist möglich. Das wäre eine echte Zäsur für eine Liga, die sich selbst gerne als beste der Welt bezeichnet.

England: Auf diesen Teams ruhen jetzt die Hoffnungen

Währenddessen stehen mit Bayern München (6:1 gegen Bergamo), Real Madrid (3:0) und Atlético Madrid (5:2) Klubs aus den konkurrierenden Ligen mehr oder weniger sicher in der nächsten Runde - und können den Abstand auf die Premier League im Rennen um den fünften Startplatz weiter verringern.

Ein Ass hat die Premier League aber noch im Ärmel: Denn neben der Königsklasse zählen auch die Leistungen in Europa- und Conference League. England hat insgesamt noch neun Teams im europäischen Wettbewerb vertreten, mehr als alle anderen Ligen. Und so dürfte die Hoffnung von Chelsea und Co. auf den Donnerstags-Spielen der Premier-League-Klubs liegen.

Fünfter Bonusplatz: Die Bundesliga war schon Nutznießer