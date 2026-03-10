Champions League: Gänsehaut-Choreo rührt Osimhen zu Tränen

SPORT1 10.03.2026 • 20:41 Uhr Vor dem Champions-League-Achtelfinale präsentieren die Fans von Galatasaray eine spektakuläre Choreografie zu Ehren von Victor Osimhens verstorbener Mutter. Dieser kann seine Tränen nicht zurückhalten.

Vor dem Champions-League-Spiel zwischen Galatasaray und dem FC Liverpool (1:0) haben die Fans von Galatasaray eine riesige Choreografie präsentiert, die allein der Familie von Victor Osimhen gewidmet war.

Als die TV-Kamera beide Mannschaften während der Champions-League-Hymne einfing, konnten die Zuschauer beobachten, wie der Nigerianer emotionale Tränen vergoss.

Auf einem großen Banner war Osimhen mit seinen beiden Kindern abgebildet. Oben rechts in der Ecke thronte ein Porträt seiner verstorbenen Mutter. Unter dem großen Bild stand der Schriftzug: „We are family and family is everything.“

Bis heute kämpft Osimhen mit dem Verlust: „Der Tod meiner Mutter tut mir bis heute weh. Sie hat nie lange genug gelebt, um die Dinge zu genießen, für die sie so viel geopfert hat.“ Osimhen war damals noch sehr jung. „Meine Mutter starb, als ich zwei oder drei Jahre alt war. Zu jung, um mich an irgendetwas zu erinnern – außer daran, dass sie mich im Arm hielt“, schrieb er in einem persönlichen Essay auf The Players‘ Tribune.

Enge Verbindung zwischen Gala-Fans und Osimhen

Mit der emotionalen Choreografie bewiesen die Fans von Galatasaray einmal mehr, wie sehr sie den nigerianischen Fußballer als Teil des Teams schätzen und unterstützen. Seit seinem festen Wechsel nach Istanbul im letzten Sommer entwickelte er sich schnell zum Publikumsliebling.