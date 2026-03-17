Champions League heute: Arsenal - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.03.2026 • 18:00 Uhr FC Arsenal empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Emirates Stadium. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn heute Abend um 21:00 Uhr im Emirates Stadium angepfiffen wird, startet der FC Arsenal nach dem 1:1 in Leverkusen mit einer etwas leichteren Ausgangsbasis. Die Gunners sind in der Champions League gegen Bayer 04 zwar noch ungeschlagen (1 Sieg, zwei Unentschieden) und gewannen das bislang einzige Heimduell 2002 mit 4:1, doch die Werkself reist mit der Chance auf ihre erst dritte Viertelfinal-Teilnahme seit 2001/02 an.

Unter Trainer Mikel Arteta entschied Arsenal 13 seiner letzten 16 Königsklassen-Heimspiele für sich. Leverkusen wiederum kassierte in den vergangenen vier CL-Partien nur einen Gegentreffer – den Elfmeterausgleich von Kai Havertz im Hinspiel – und blieb dabei stets aus dem Spiel heraus ohne Gegentor.

Arsenal - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Sechs Pflichtspielsiege in Folge vor heimischer Kulisse untermauern das Selbstvertrauen der Londoner, die in der Premier League mit neun Punkten Vorsprung die Tabelle anführen. Anteil daran hat auch Supertalent Max Dowman: Der 16-Jährige avancierte jüngst mit seinem Treffer beim 2:0-Sieg gegen Everton zum jüngsten Torschützen der Premier-League-Geschichte und erhielt von Arteta überschwängliches Lob.

Bayer 04 reist mit drei Pflichtspiel-Unentschieden (zuletzt 1:1 gegen den FC Bayern) in Serie an, kann dabei jedoch auf eine bemerkenswerte Defensivbilanz verweisen: In den letzten vier Champions-League-Partien fiel nur das erwähnte Havertz-Elfmetertor.

Trainer Kasper Hjulmand setzt vorne wohl weiter auf Senkrechtstarter Christian Kofane, der im Hinspiel mit seiner Dynamik gegen Saliba und Gabriel beeindruckte und intern wie extern großes Lob erntete. Linksverteidiger Alejandro Grimaldo bleibt mit 26 Schussvorlagen der kreative Fixpunkt. Und Leverkusen weiß, wie man auf der Insel siegt: In der Ligaphase gab es ein 2:0 bei Manchester City.

Wird FC Arsenal gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird ARS gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Amazon Prime Video verfolgt werden.

Champions League: FC Arsenal gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

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