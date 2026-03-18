Champions League heute live: FC Barcelona - Newcastle im TV, Stream & Liveticker - Hält Barca dem Druck stand?

SPORT1 18.03.2026 • 15:45 Uhr Für den FC Barcelona steht ein Pflichtsieg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Newcastle United auf dem Programm. So können Sie das Achtelfinale heute live verfolgen.

Ex-Bundestrainer Hansi Flick steht mit dem FC Barcelona beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Newcastle United unerwartet unter Druck. Der spanische Meister empfängt United am Mittwochabend zur frühen Anstoßzeit (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) im heimischen Spotify-Camp-Nou-Stadion.

Im Hinspiel sah es für die „Magpies“ lange Zeit nach einem verdienten 1:0-Heimsieg aus. Ein später Foulelfmeter, verursacht durch DFB-Nationalspieler Malick Thiaw, rettete den FC Barcelona zum glücklichen 1:1 (0:0). In der sechsten Minute der Nachspielzeit verwandelte Stürmer Lamine Yamal vom Punkt und brachte seine Mannschaft in eine komfortablere Ausgangslage für das anstehende Rückspiel.

Champions League heute LIVE: So verfolgen Sie Barcelona – Newcastle

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Im Rückspiel am Mittwochabend braucht das Team von Flick nicht nur eine klare Leistungssteigerung, sondern auch einen Sieg, um sich für das Viertelfinale der Königsklasse zu qualifizieren. Dass Barca, mit den eigenen Fans im Rücken, in der Lage ist, ein Torfestival veranstalten zu können, zeigte das Team erst am vergangenen Wochenende.

Mit Rückenwind vor heimischer Kulisse

Beim La-Liga-Spiel hat sich der spanische Tabellenführer warmgeschossen und besiegte den FC Sevilla mit 5:2 (3:1). Der brasilianische Offensivspieler Raphina traf dabei gleich dreimal. Mit diesem Rückenwind und dem Rückhalt der eigenen Fans gilt der FC Barcelona im Rückspiel als leichter Favorit.

Doch auch die Mannschaft von Trainer Liam Rosenior, die am vergangenen Samstag an der Stamford Bridge gegen den FC Chelsea mit einem 1:0-Auswärtssieg (0:1) wichtige Punkte im Kampf um eine mögliche Champions-League-Platzierung einfuhr, reist mit Selbstbewusstsein nach Barcelona.

Der deutsche Newcastle-Stürmer Nick Woltemade musste das Hinspiel über die gesamte Spielzeit von der Auswechselbank aus verfolgen. Im Ligaspiel gegen „The Blues“ stand der 24-Jährige, der seit Wochen unter Kritik steht, wieder in der Startelf.