FC Bayern: Nach dieser Gala applaudierten selbst die italienischen Fans

SPORT1 11.03.2026 • 13:05 Uhr Michael Olise überragt beim 6:1-Sieg der Bayern in Bergamo. Die italienischen Fans zollen dem Offensivstar besonderen Respekt.

Zwei Tore, ein Assist - 6:1 gewonnen: Besser hätte der Abend von Michael Olise wohl nicht laufen können. Der französische Offensivstar stach bei Bayerns Erfolg im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals bei Atalanta Bergamo einmal mehr als Leistungsgarant heraus (SPORT1-Note: 1).

Ein besonderes Zeichen der Anerkennung erhielt der Linksfuß nach dem zwischenzeitlichen Treffer zum 5:0, seinem zweiten Tor des Abends, von den Fans in der New Balance Arena.

FC Bayern: Selbst Bergamo-Fans applaudieren Olise

In unnachahmlicher Manier war Olise vor dem Strafraum von halbrechts in die Mitte gezogen und zirkelte den Ball so passgenau ins lange Eck, dass sich der großgewachsene Marco Carnesecchi im Tor noch so strecken konnte - und doch machtlos blieb. Und die Bergamo-Fans? Die standen auf und applaudierten dem Bayern-Star einfach mit.

Wie in einem auf X kursierenden Video deutlich zu erkennen ist, klatschten die Anhänger in Blau und Schwarz nach der Toransage durch den Stadionsprecher - eine Anerkennung der außergewöhnlichen Leistung.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Olise: „Das Ziel ist alles zu gewinnen“

Folgerichtig erhielt Olise auch von der UEFA die „Man of the Match“-Auszeichnung. Im CBS-Interview nach dem Spiel erklärte der Franzose seine Stärke, die er in München aktuell ausspielen kann: „Wenn ich in einem bestimmten Raum auf dem Platz bin, will der Coach, dass ich meinen Mann schlage. Dass ich dribble, schieße, letztlich tue, was ich will. Ich habe diese Freiheit.“

Doch nicht nur seine eigene Leistung sei entscheidend für den Erfolg, vielmehr stehe der Teamgedanke im Vordergrund: „Wir haben ein gutes Momentum, wir versuchen, das genau so beizubehalten.“ Wie weit es für den FC Bayern dann in dieser Saison gehen könne? „Wenn du bei einem Klub wie Bayern bist, ist das Ziel in jeder Saison, alles zu gewinnen.“