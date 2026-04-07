"Da haben die Bayern leichte Vorteile" - Real-Legende im Interview

Reinhard Franke 07.04.2026 • 10:34 Uhr Vor dem Viertelfinal-Kracher in der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Bayern liefert der ehemalige Real-Profi Uli Stielike im exklusiven SPORT1-Interview Antworten auf brennende Fragen.

Auf der einen Seite Joshua Kimmich, der das Tempo der Bayern dirigiert, und Harry Kane als eiskalter Vollstrecker. Auf der anderen Seite Vinícius Júnior, der mit explosiver Dribbelstärke die Madrilenen antreibt, und Kylian Mbappé, der ohnehin den Unterschied machen kann.

Wer hat das Momentum, wer die cleverere Strategie und wer kann den Ausschlag geben? Antworten liefert Uli Stielike in einem exklusiven SPORT1-Interview: Der frühere Profi spielte von 1977 bis 1985 für Real Madrid und wurde zwischen 1979 und 1982 als bester ausländischer Spieler der La Liga ausgezeichnet. Seine Erfahrung auf höchstem Niveau macht ihn zum idealen Gesprächspartner für dieses Duell.

Vinícius? „Seine Schwankungen sind so groß“

SPORT1: Herr Stielike, ist das Duell zwischen Joshua Kimmich und Vinícius Júnior aktuell der Schlüssel zum Spiel – auch emotional, weil Vinícius solche Partien bewusst anheizt?

Uli Stielike: Dem Duell kommt sicherlich eine große Bedeutung zu. Wenn man diese beiden Mannschaften jedoch auf zwei Spieler reduzieren würde, wäre es mit Sicherheit kein Champions-League-Viertelfinale. Dafür steckt in beiden Teams zu viel Potenzial – und wir würden Spieler wie Mbappé, Valverde, Kane oder Olise völlig ignorieren.

SPORT1: Vinícius polarisiert extrem: Überwiegt für Sie seine Weltklasse – oder ist seine Emotionalität in solchen Spielen auch ein Risiko?

Stielike: Seine Schwankungen sind so groß, dass er in der Lage ist, ein Spiel sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht zu entscheiden – aus Sicht der Madrilenen. Eigentlich ist das schade, denn wenn er sich konsequent auf seine Stärken wie Schnelligkeit und Dribbling konzentrieren würde, wäre er kaum zu stoppen und hätte auch ein deutlich besseres Ansehen, gerade bei Anhängern eines attraktiven und ehrlichen Fußballs.

„Die Bayern sind mental stabil“

SPORT1: Kylian Mbappé lobt Bayern, erklärt Real aber gleichzeitig zum Favoriten – ist das Respekt oder kalkulierte Psychologie?

Stielike: Ich finde, solche Aussagen können zusätzliche Motivation liefern und fließen möglicherweise auch in die Ansprache des Trainers mit ein. An ein mentales Problem bei den Bayern glaube ich nicht – dafür stehen in dieser Saison zu viele Siege auf der Habenseite. Auch das Freiburg-Spiel hat zuletzt gezeigt, dass die Bayern mental stabil sind.

SPORT1: Die Bayern haben zuletzt fast alles gegen Real Madrid verloren – ist das Zufall oder steckt inzwischen ein mentales Problem dahinter?

Stielike: Die letzten Spiele in der spanischen Liga haben ein anderes Bild gezeigt: sechs Spiele, darunter gegen Osasuna, Getafe und Mallorca, mit drei Niederlagen. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Real in dieser Phase mit einigen Verletzungen wichtiger Spieler zu kämpfen hatte.

Stielike erklärt die „Madrid-Aura“

SPORT1: Real wirkt oft gar nicht dominant – gewinnt solche Spiele aber trotzdem. Ist das Qualität oder gibt es diese „Madrid-Aura“ tatsächlich?

Stielike: Die „Madrid-Aura“ basiert auf einer Vielzahl von Titeln und beeindruckenden Spielerpersönlichkeiten, die über Jahrzehnte hinweg das weiße Trikot getragen haben. Hinzu kommt ein hochmodernes Stadion, das einen enormen Eindruck hinterlässt.

SPORT1: Alphonso Davies hat bei Bayern verlängert – trotzdem halten sich die Real-Gerüchte. Spielt so etwas in den Köpfen der Spieler vor so einem Duell eine Rolle?

Stielike: Eine Vertragsverlängerung kann einen einzelnen Spieler natürlich zusätzlich motivieren. Generell hat so etwas aber keinen Einfluss auf die Leistung eines gesamten Teams. Mit Gerüchten und Spekulationen muss man bei solchen Topklubs umgehen können – gerade bei den heutigen Summen im Fußball.

Mbappé und Vinícius als „extrem gefährliches Duo für jede Abwehr“

SPORT1: Kann die Konstellation mit Mbappé und Vinícius intern zum Problem werden – oder entsteht daraus genau die Wucht, die Real so gefährlich macht?

Stielike: Solche Fragen sind für Außenstehende schwer zu beantworten, da es sich um interne Themen handelt. Welche Charaktere treffen aufeinander? Können sich Spieler nicht nur durchsetzen, sondern auch unterordnen? Wie groß ist die gegenseitige Akzeptanz? Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Klar ist aber: Wenn beide fit sind und ihr Potenzial in den Dienst der Mannschaft stellen, ist das ein extrem gefährliches Duo für jede Abwehr.

SPORT1: Real wird immer wieder mit Spielern anderer Topvereine in Verbindung gebracht – ist das Zufall oder Teil einer Strategie, auch mental Einfluss zu nehmen?

Stielike: Meiner Ansicht nach weder noch. Es gehört zur Aufgabe eines Präsidenten, Real Madrid dauerhaft auf höchstem Niveau zu halten. Die Fans geben sich nicht mit zweiten Plätzen zufrieden. Dazu kommt die enorme Konkurrenz mit Barcelona und Atlético Madrid.

Bayern oder Real? „Das Momentum ist entscheidend“

SPORT1: Wie viel entscheidet in so einem Spiel wirklich die Taktik – und wie viel individuelle Klasse?

Stielike: Ganz einfach gesagt: Die individuelle Klasse kommt erst dann voll zur Geltung, wenn die mannschaftliche und taktische Ausrichtung funktioniert. Ein sauberer Spielaufbau erleichtert es den Offensivspielern, in gute Abschlusspositionen zu kommen. Gleichzeitig nimmt ein aggressives Anlaufen der gegnerischen Verteidiger der eigenen Abwehr viel Arbeit ab. Es ist ein klassisches Geben und Nehmen zwischen den Mannschaftsteilen.

SPORT1: Die Bayern kommen mit viel Tempo und Selbstvertrauen – Real mit maximaler Erfahrung. Was wiegt schwerer?

Stielike: In solchen Spielen ist das Momentum entscheidend – und da haben die Bayern aktuell leichte Vorteile. Sie dominieren die Bundesliga, haben das Spiel in Freiburg noch gedreht und auch ohne einige Stammspieler überzeugt. Real hingegen bringt einen Trainerwechsel, durchwachsene Ergebnisse und die Gewissheit mit, dass ein Spieler wie Mbappé schwer zu ersetzen ist.

„Ein Duell, auf das sich jeder Fan freuen kann“

SPORT1: Wer hat aktuell aus Ihrer Sicht die größere individuelle Qualität im Kader – Bayern oder Real?

Stielike: Unter normalen Umständen – also in Bestbesetzung, mit fitten Spielern und ohne besondere Spielereignisse – bewegen wir uns hier auf absoluter Augenhöhe. Es ist ein Duell, auf das sich jeder Fußballfan freuen kann.

SPORT1: Wer wird dieses Spiel eher entscheiden – Mbappé oder Kimmich?

Stielike: Wenn man alle individuellen Qualitäten betrachtet, kommt man am Ende wahrscheinlich zu dem Schluss, dass die mannschaftliche Geschlossenheit den Ausschlag geben wird.

SPORT1: Hand aufs Herz: Glauben Sie, dass der FC Bayern die Königlichen diesmal wirklich rauswerfen kann?