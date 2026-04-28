FC Bayern: Gnabry im Rollstuhl in Paris

Julius Schamburg , Stefan Kumberger 28.04.2026 • 20:47 Uhr Serge Gnabry kann im Champions-League-Halbfinale verletzungsbedingt nicht mitwirken. Trotz der schwerwiegenden Verletzung unterstützt er den FC Bayern. Experte Mats Hummels schwärmt.

Besondere Unterstützung für den FC Bayern: Wie bereits im Vorfeld angekündigt, ist Serge Gnabry trotz seiner Verletzung zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain (LIVETICKER) gereist.

Gemeinsam mit der Mannschaft wurde Gnabry im Rollstuhl von Team-Manager Maciej Jagiellowicz in die Arena gefahren. Der 30-Jährige trug ein graues T-Shirt und eine Cap, konnte aber trotz des verletzungsbedingten Ausfalls lächeln. Seine rot eingefärbten Krücken hielt er dabei in der Hand.

„Wie er hier mit reinkommt, zeigt seinen Charakter. Er ist wirklich ein großartiger Typ für die Kabine, für die Mannschaft“, sagte Experte Mats Hummels bei Prime Video. „Es strahlt immer was Positives aus, auch, dass er sich hier so reinkutschieren lässt. Das sorgt mit Sicherheit für gute Stimmung in der Mannschaft“, merkte der ehemalige Profi des FC Bayern an.

Hummels leidet mit Gnabry

„Ich fühle natürlich erst mal sehr mit Serge. Nicht nur für heute, auch für den Rest der Saison“, sagte Hummels. Das WM-Aus sei schon „sehr bitter“.

Sportvorstand Max Eberl bedauerte: „Es ist natürlich ein Drama, wenn du vor einer Weltmeisterschaft, vor solchen Spielen, für die du ein ganzes Jahr, eine ganze Karriere hinarbeitest, verletzt ausscheidest.“

Gnabry mit dem Wagenheber in den Flieger reingetragen

Dass Gnabry trotzdem mit dabei sei, hält Eberl für „ein wunderschönes Zeichen. Dass er sagt: ‚Hey ich komm mit.‘ Er ist mit diesem Wagenheber in den Flieger reingetragen worden. Das war wirklich besonders. Das zeigt, was für ein Mannschaftsgefüge wir haben“, freute sich der Bayern-Boss.