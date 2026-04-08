Real vs. FC Bayern: Antonio Rüdiger findet deutliche Worte

SPORT1 08.04.2026 • 12:09 Uhr Nach dem 1:2 gegen Bayern findet Antonio Rüdiger klare Worte über die beiden Gegentore – und hofft auf die Wende im Rückspiel in München.

Antonio Rüdiger redete nicht lange um den heißen Brei. Nach dem 1:2 von Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern fand der Innenverteidiger deutliche Worte.

„Für mich haben wir bei beiden Gegentoren Mist gebaut, das waren zwei Geschenke“, sagte der deutsche Nationalspieler bei Movistar.

Rüdiger: „Wir haben viel darüber gesprochen“

Die Königlichen hatten am Dienstagabend im Bernabéu einen herben Rückschlag kassiert. Die Treffer von Luis Díaz und Harry Kane verschafften den Münchnern eine vielversprechende Ausgangslage für das Rückspiel. Es war zugleich der erste Bayern-Erfolg in Madrid seit 25 Jahren.

Rüdiger verwies vor allem auf einfache Ballverluste als Knackpunkt: „Wir haben viel darüber gesprochen, die leichten Ballverluste zu vermeiden, weil das auf diesem Niveau sehr gefährlich ist. Und genau das ist passiert“, erklärte er.

Trotz 20 Abschlüssen und guter Phasen nach der Pause reichte es für Real nur zum zwischenzeitlichen Anschluss durch Kylian Mbappé. „Wir brauchen mehr Abschlüsse – aber auf das Tor!“, forderte Rüdiger und schob hinterher: „Ihr bester Spieler war heute Neuer.“ Der Bayern-Keeper parierte mehrfach stark und hielt den Vorsprung fest. Bayern reist damit mit Rückenwind zum Rückspiel in die heimische Arena.

Rüdiger glaubt an das Comeback

Rüdiger klammerte sich dennoch an die Comeback-DNA der Königlichen. „Ob wir Hoffnung und Glauben haben? Klar, immer“, betonte er kämpferisch. „Ein Tor von Mbappé hat uns zurückgebracht. Wir hatten Chancen auf mehr.“