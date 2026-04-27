FC Bayern: Wieder Fan-Ärger in Paris? Anhänger zuversichtlich

Felix Kunkel , Stefan Kumberger 27.04.2026 • 12:27 Uhr Vor dem Duell des FC Bayern im Champions-League-Halbfinale bei Paris Saint-Germain werden Erinnerungen an den Fan-Ärger beim letzten Gastspiel wach. Aktuell sind die Fans zuversichtlich, dass sich ein derartiges Szenario nicht wiederholt.

Gibt es beim Halbfinal-Hinspiel der Champions League des FC Bayern bei Paris Saint-Germain (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER) erneut Fan-Ärger?

Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Top-Teams in der Ligaphase Anfang November (2:1 für Bayern) war den FCB-Fans kurzfristig untersagt worden, auf normalem Weg nach Paris zu reisen. Die Fan-Busse mussten auf Anordnung der Behörden vor den Toren der Stadt an einer Art Mautstelle warten, um dann geordnet Richtung Stadion eskortiert zu werden.

Rund 750 Fans harrten stundenlang in einer Betonwüste aus, während ihnen nur eine Toilette zur Verfügung stand. Entsprechend deutlich fiel die Kritik der Bayern-Bosse um CEO Jan-Christian Dreesen aus.

FC Bayern: Busse dürfen derzeit nach Paris fahren

Inzwischen hat Paris einen neuen Polizeipräfekten, mit dem es bislang offenbar keine Probleme gegeben hat. Zudem steht der FC Bayern nach SPORT1-Informationen in engem Austausch mit der Polizei, PSG und den eigenen Fans.

Aktuell gibt es im Vorfeld des Halbfinal-Hinspiels keine Anzeichen für ähnliche Schwierigkeiten: Die Fanbusse aus München dürfen regulär in die Stadt fahren.

Allerdings war dies auch in der Ligaphase zunächst der Fall. Erst 24 Stunden vor dem Anpfiff kam die überraschende Ankündigung der Pariser Behörden – eine Entscheidung, die auch die Bayern-Verantwortlichen unvorbereitet traf.

Bayern-Fans sind zuversichtlich

SPORT1 weiß, dass die aktive Fanszene der Münchner derzeit zuversichtlich ist, dass sich ein solches Szenario nicht wiederholt. Zu große Euphorie will jedoch niemand aufkommen lassen.

Beim Duell in der Ligaphase war es ausgerechnet jenen Ultra-Gruppen, die von der Pariser Polizei besonders im Fokus standen, gelungen, trotzdem vorzeitig in die französische Hauptstadt zu gelangen. Sie verließen frühzeitig die Autobahn, nahmen teils mehrstündige Umwege in Kauf und umgingen so die Kontrollen.