Khedira: Real holte sich wegen Wirtz Rat bei Kroos

Mette Bech , Maximilian Huber 16.04.2026 • 18:22 Uhr Florian Wirtz war im vergangenen Sommer heiß begehrt. Nun enthüllt Sami Khedira, dass Real Madrid bei den Bemühungen um den Nationalspieler sogar Toni Kroos um Rat gefragt haben soll.

Mit seinem Wechsel zum FC Liverpool im vergangenen Sommer stieg Florian Wirtz zum teuersten deutschen Spieler der Geschichte auf. Zuvor war der Offensivstar von Bayer Leverkusen mit zahlreichen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht worden, auch mit Real Madrid.

Nun hat sich der frühere Real-Profi Sami Khedira zu den damaligen Gedankenspielen der Königlichen geäußert. Der Weltmeister von 2014 machte am Rande des Champions-League-Krachers zwischen dem FC Bayern und Real Madrid (4:3) deutlich, dass sich die Königlichen bei ihrer Personalplanung auch Rat bei Vereinslegende Toni Kroos holten.

„Da weiß ich, dass auch der Kontakt zu Toni Kroos da war“, berichtete Khedira in seiner Rolle als DAZN-Experte.

Dass Kroos in die Überlegungen, Wirtz zu verpflichten, eingebunden wurde, überrascht kaum. Der Mittelfeldstratege hatte seine Karriere erst im vergangenen Sommer beendet und prägte Real Madrid mit zahlreichen Titeln und seiner enormen Erfahrung über ein Jahrzehnt hinweg wie kaum ein anderer Spieler.

Khedira über Kroos: „Ist ein schlauer Kerl“

Hinzu kommt: Kroos und Wirtz kennen sich aus der deutschen Nationalmannschaft. Gemeinsam standen beide bei der Heim-EM 2024 im DFB-Kader.

Khedira erklärte: „Wenn du zehn Jahre lang das Trikot getragen hast und so geprägt hast“, dann sei es mehr als sinnvoll, eine Person wie Kroos in die Kaderplanung zu integrieren.

Besonders hob Khedira dabei die Expertise des ehemaligen Nationalspielers hervor. Er fügte hinzu: „Toni ist ein schlauer Kerl, der einen Fußballverstand hoch 10 hat. Deswegen wäre es doof, ihn nicht mit einzubeziehen.“