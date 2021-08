Conference League, Playoffs: Union Berlin gewinnt Hinspiel bei Kuopion PS

In der zweiten Halbzeit verteidigten die Eisernen den Vorsprung weitgehend souverän. Erst in der Schlussphase wurde es brenzlig. In der 89. parierte Torhüter Andreas Luthe einen Abschluss aus kurzer Distanz, ein Kopfball der Finnen nach der anschließenden Ecke landete an der Latte. (Alles Wichtige zur Conference League)