Conference League: Union Berlin mit bitterer 3:1-Pleite gegen Slavia Prag

Union ist damit vorerst Schlusslicht in der Gruppe E. Im zweiten Spiel hatten sich Maccabi Haifa und Feyenoord Rotterdam zuvor 0:0 getrennt. Jan Kuchta (84.) und Ivan Schranz (88.) sorgten erst spät für die Entscheidung. Zuvor hatte Abwehrspieler Alexander Bah (18.) Slavia in in Führung gebracht. Kevin Behrens (70.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Berlins Paul Jaeckel (40.) sah in der ersten Halbzeit die Gelb-Rote Karte.