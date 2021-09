Union Berlin souverän in der Conference League gegen Maccabi Haifa

Dieses Bild änderte sich auch nach der Pause nicht und so musste Gäste-Keeper Josh Cohen nur drei Minuten nach Wiederanpfiff zum zweiten Mal hinter sich greifen. Kevin Behrens, Vorlagengeber zum 1:0, traf in der 48. Minute nach einem Freistoß von Christopher Trimmel per Kopf in den Winkel.