Conference League: Eintrachts Europa-Gala! Historisches Spektakel bei Götze-Rückkehr

Junior Dina Ebimbe brachte die Mannschaft von Dino Toppmöller per Handelfmeter in Führung (12.). Schiedsrichter Viktor Kopiyevskyi hatte zunächst nicht auf Elfmeter entschieden, änderte seine Entscheidung jedoch, nachdem ihn der VAR an den Monitor bat - zugegeben ein eher glücklicher Elfmeter aus Frankfurter Sicht.

Robin Koch - einer für Nagelsmann?

Historische Halbzeitführung

Marmoush fasste die Leistung im Interview bei RTL+ wie folgt zusammen: „Wenn man im Flow ist, dann ist am man im Flow!“ Der 24-Jährige zeigte sich begeistert von der Kulisse im Deutsche Bank Park: „Die Stimmung war unglaublich! Wenn man auf den Platz kommt und so etwas sieht, dann will man alles geben. Ich hoffe, es ist am Sonntag gegen Dortmund genau so. Es war die richtige Entscheidung nach Frankfurt zu wechseln, die Fans sind super!“