Nach Ausraster: Diesem Ex-Frankfurt-Helden droht das Aus

Was bleibt von dem Einsatz des Kroaten? Vor allem der Platzverweis, der für unschöne Bilder sorgte. Jakic verlor vollständig die Nerven und kam sowohl dem Schiedsrichter als auch dem vierten Assistenten bedenklich nahe . Co-Trainer Stefan Buck verhinderte eine weitere Eskalation, zog ihn tief in der Nachspielzeit weg vom Ort des Geschehens.

Jakic nicht mehr der Mann für alle Fälle

Der Frust beim 26-Jährigen ist aus mehreren Gründen riesengroß. Jakic war in der Vorsaison unter Ex-Trainer Oliver Glasner noch der Mann für alle Fälle. Ob als letzter Mann, in der Innen- oder Außenverteidigung oder im angestammten defensiven Mittelfeld: Einen Platz gab es für ihn fast immer, er kam auf 36 Pflichtspiele und 2.266 Einsatzminuten.

Einer der letzten Europa-League-Helden

Jakic hat sich einen Eintrag in den Geschichtsbüchern verdient. Beim historischen Eintracht-Lauf zum Sieg in der Europa League stand er in zehn der 13 Partien in der Startelf.