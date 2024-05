Dreikampf um DFB-Tor: Frauen-Bundestrainer heizt Duell an

Gegen Polen am 31. Mai in Rostock (20.30 Uhr/ZDF) und am 4. Juni in Gdynia (18.00 Uhr/ARD) soll auch Stina Johannes (Eintracht Frankfurt) ihre erste Bewährungschance erhalten. Auf dieser Grundlage will Hrubesch dann entscheiden, "wen nehme ich nachher mit zu Olympia. Ich kann nur zwei mitnehmen, die andere steht auf Abruf", erklärte der 73-Jährige: "Ich bin froh und glücklich, dass ich drei super Torhüterinnen habe."