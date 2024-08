Wück schon heiß auf Wembley: "Trete sofort wieder zurück"

Der neue Frauen-Bundestrainer Christian Wück blickt voller Vorfreude auf den Kracher bei seiner Premiere in Englands Fußball-Kathedrale. "Es gibt Schlimmeres, als in Wembley sein Debüt zu geben", sagte der 51-Jährige, der am Freitag auf dem DFB-Campus vorgestellt wurde. Im Spaß habe er bereits gesagt: "Wenn wir das Spiel gewinnen, trete ich sofort wieder zurück."

Am 25. Oktober (20.30 Uhr) kommt es in London gegen die Europameisterinnen zur Neuauflage des EM-Finales von 2022. Drei Tage später steht Wücks Heimpremiere in Duisburg gegen den WM-Vierten Australien an. "Wir wollen uns mit den Besten messen, beide Gegner werden uns fordern, sind aber auch ein Maßstab für uns", erklärte der Nachfolger von Horst Hrubesch.