Doppelte Revanche: So geht es für die DFB-Frauen weiter

Asya Menekse 24.07.2025 • 22:37 Uhr Nach dem bitteren EM-Aus gegen Spanien stehen für das DFB-Team erst im Oktober die nächsten Pflichtspiele an. Die aber haben es in sich.

Der deutsche Titeltraum bei der Frauen-EM ist geplatzt. Mit einer bitteren 0:1 Niederlage gegen Spanien musste sich das DFB-Team aus dem Turnier verabschieden. Schon bald aber wird der Fokus auf die anstehenden Wettbewerbe gerichtet sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dabei werden aber auch zwangsläufig Erinnerungen an die Europameisterschaft aufkommen. Denn in der Nations League trifft Deutschland im Oktober im Halbfinale auf Frankreich.

Das Hinspiel findet am 24. Oktober in Deutschland statt. Vier Tage später reisen die DFB-Frauen dann für das Rückspiel nach Frankreich. Die genauen Austragungsorte stehen bisher noch nicht fest.

Nächste Chance auf einen Titel im Herbst

Das letzte Duell der beiden Teams ist bekanntlich noch nicht lange her. Erst im EM-Viertelfinale trafen die Deutschen auf die Französinnen. In einem dramatischen Spiel konnte sich das DFB-Team in Unterzahl ins Elfmeterschießen retten und gewann letztlich dank Elferkillerin Ann-Katrin Berger. Im Oktober also kommt es dann schon zur doppelten Revanche.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn Deutschland erneut ein Sieg gelingt, würden sie im Finale der Nations League stehen. Kurioserweise wird das Finale ebenfalls in Hin -und Rückspiel ausgespielt. Das Hinspiel würde am 28. November in Deutschland stattfinden. Das Rückspiel dann wenige Tage später am 2. Dezember.

Anders als bei der EM gibt es bei diesem Turnier auch ein Duell um Platz drei. Das würde ebenfalls an den gleichen Terminen wie das Finale in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

Gegnerinnen im Finale beziehungsweise im Spiel um Platz drei wären entweder Spanien oder Schweden. Diese Teams tragen das zweite Halbfinale der Nations League aus. Auch auf diese beiden Teams traf Deutschland bereits bei der diesjährigen EM. Jedoch gelang ihnen in diesen Spielen kein Sieg.

WM-Qualifikation startet im Februar

Nach der Endrunde in der Nations League geht es für die Nationalmannschaft im kommenden Jahr mit der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien weiter.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Gruppen für die WM-Qualifikation werden am 4. November 2025 ausgelost, ehe es im Februar mit der Qualifikation losgeht. Der erste Spieltag findet am 26. Februar statt. Enden wird die erste Qualifikationsphase am 9. Juni mit dem sechsten Spieltag.

Die Qualifikationsgruppen werden im Nations-League-Format aufgeteilt. Sprich: Die besten Teams treten in Liga A an, die zweitbesten in Liga B und die schlechtesten in Liga C.

Alle Gruppensieger aus Liga A erhalten ein Direktticket für die WM in Brasilien. Die weiteren Plätze werden durch zwei Playoff-Runden, die im Oktober, November und Dezember stattfinden, vergeben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die nächsten Länderspiele im Überblick: