DFB-Pokal heute mit FC Bayern, Gladbach & Köln LIVE im TV & Stream

Doch während die Bochumer mit den Siegen gegen Fürth und Frankfurt langsam in die Spur zu finden scheint, hängt bei den Fugger-Städtern der Haussegen ordentlich schief. „Mit dieser mentalen Vorbereitung kann man nicht in der Bundesliga spielen, nicht mal in der Kreisliga“, schimpfte FCA-Keeper Rafal Gikiewicz nach der 1:4-Niederlage gegen Mainz 05 am vergangenen Freitag.